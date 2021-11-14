Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Dubai Airshow 202114.11.2021 13:10

Роскосмос на выставке Dubai Airshow 2021

Госкорпорация «Роскосмос» впервые представила объединенную экспозицию на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021, которая проходит в период с 14 по 18 ноября 2021 года. Стенд общей площадью 150 квадратных метров расположен на месте № 1605 в космической зоне Выставочного центра Международного аэропорта Аль-Мактум.

В формировании объединенной экспозиции принимают участие семь организаций ракетно-космической промышленности: НПО Лавочкина, ИСС, ЦЭНКИ, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОКБ «Факел», НПК СПП и АО Корпорация «ВНИИЭМ. Впервые зарубежной публике ЦЭНКИ представлен новый макет стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный.

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева демонстрирует линейку ракет-носителей «Ангара-А5», «Ангара-А5В», «Ангара-1.2», а также макет ракеты-носителя «Протон-М». По направлению научного космоса НПО Лавочкина представлены макеты малого космического аппарата для фундаментальных космических исследований МКА-ФКИ ПН № 2 и космического аппарата «Электро-Л» в составе макета разгонного блока «Фрегат-СБ».

ИСС в свою очередь презентует макеты космических аппаратов «Марафон» и «Глонасс-К». ОКБ «Факел» представило макеты двигателей FaberG-34, ПлаС-10, ПлаС-34, ПлаС-40, мини СПД-25, SPT 140D, 100, 70, 50М, ТК 500М, К-50-10.5 и XFC-100. Корпорация «ВНИИЭМ» показало приложение с технологией дополненной реальности для демонстрации 3D-моделей космических аппаратов «Канопус-В-ИК», Ломоносов, РБКА, шкафа ШСР и магнитного подвеса.

В рамках празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос в презентационной зоне экспозиции демонстрируется эксклюзивная подборка видеоматериалов. Кроме того, планируется демонстрация материалов о научно-просветительском проекте «Вызов».

MIL OSI