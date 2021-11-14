Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-202214.11.2021 17:02

Ровер «Розалинд Франклин» прошел высокотемпературную обработку

Марсоход «Розалинд Франклин», который будет искать жизнь на Марсе, прошел важную процедуру высокотемпературной обработки, которая помогает очистить ровер от органических молекул с Земли.

В течение 120 часов ровер находился в вакуумной камере при температуре 35ºC на предприятии Thales Alenia Space в Риме в Италии. Этой температуры достаточно, чтобы удалить скрытые загрязнения некоторых внутренних частей ровера, например, небольшие кусочки клея. Конечная цель состоит в том, чтобы предельно снизить любые признаки загрязнения земного происхождения, чтобы обеспечить чистое обнаружение органических соединений на Марсе.

Дополнительный анализ после термообработки будет завершен позднее. Так, анализатор Mars Organics Molecule Analyser (MOMA), один из приборов в сверхчистой зоне аналитической лаборатории ровера, который будет использоваться для определения наличия признаков жизни в марсианском грунте, определит химический фон в лаборатории ровера путем измерений в пустой печи. На Марсе в миниатюрные печи MOMA будут помещены измельченные образцы грунта, которые будут нагреваться, чтобы проанализировать образовавшиеся пары и газы на наличие следов органических соединений при помощи газовой хроматографии. Данные анализа пустой печи будут использоваться в качестве образца, с которым можно будет сравнивать будущие измерения на Марсе.

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Марсоход оснащен уникальным буром, который способен достичь глубины до 2 м под марсианской поверхностью и вернуть образцы для анализа. На видеоролике видно, что отсек с буром находится в горизонтальном положении в передней части. На буровом инструменте также установлен миниатюрный спектрометр (Ma_MISS) для анализа внутренней поверхности пробуренной скважины и камера для съемки крупным планом (CLUPI), которая будет рассматривать буровой шлам и образец керна, прежде чем он попадет в лабораторию ровера.

Различные приборы будут работать вместе, анализируя образцы внутри ровера. Помимо MOMA, прибор MicrOmega будет использовать видимый и инфракрасный спектр для определения характеристик минералов в образцах, а Раман-спектрометр будет использовать лазер для определения минералогического состава.

Используя свои панорамные камеры и камеры высокого разрешения, а также подповерхностный радар, марсоход российско-европейской миссии ExoMars 2022 будет искать наиболее перспективные места для бурения и лучше понимать геологический контекст региона плато Оксия, который он будет исследовать.

После завершения термообработки термовакуумная камера была вновь разгерметизирована и открыта, а марсоход подготовлен к отправке обратно на предприятие Thales Alenia Space в Турине. Там подготовка к запуску будет продолжаться до отправки на космодром Байконур в следующем году.

MIL OSI