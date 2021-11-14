Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ14.11.2021 19:04

Подготовка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» подходит к завершению

На техническом комплексе космодрома Байконур начинается заключительный этап предполетной подготовки транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции

Сегодня, 14 ноября 2021 года, состоялась транспортировка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» в зал № 102 монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 для проведения работ по сборке космической головной части.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Его запуск планируется 24 ноября 2021 года.

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