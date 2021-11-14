Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева14.11.2021 20:48

Образец служения любимому делу

В четверг, 11 ноября 2021 года, этому умнейшему человеку, символу эпохи становления отечественного ракетостроения исполнился бы 91 год. В день рождения Владимира Клеймана на фасаде дома № 7 на проспекте Макеева по инициативе руководства Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») была установлена мемориальная доска.

В морозный ноябрьский день около дома, в котором жил Владимир Леонидович, собрались коллеги, соратники, друзья этого талантливого разработчика и учёного. К собравшимся обратился главный инженер, заслуженный работник предприятия Владимир Осипов.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску очень уважаемому человеку, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий, доктору технических наук, профессору, почётному гражданину Миасса, заслуженному работнику ГРЦ Макеева Владимиру Леонидовичу Клейману, — отметил Владимир Осипов. — Мне крупно повезло не только потому, что я знал его лично, но и работал. Наверное, это в какой-то мере позволило мне в дальнейшем стать тем, кем я перед вами сегодня стою».

Макеевская школа морского ракетостроения строилась из «кирпичиков» и основание этой школы положено при участии Владимира Клеймана. Открывая памятную доску, мы признаём его большой вклад в разработку трёх поколений морских комплексов и отдаём дань уважения этому человеку. Право торжественно открыть памятный мемориал было предоставлено Владимиру Осипову и сыну Владимира Клеймана Владимиру Владимировичу.

«Когда-то Виктор Петрович Макеев мне сказал такую вещь: опираться можно только на то, что сопротивляется, имея в виду моего отца, — рассказал Владимир Владимирович. — Это говорит о том, что у них были такие способы решения технических вопросов, которые приводили к идеальному результату».

Сын известного конструктора добавил, что каждый год в этот день семья собиралась за большим столом. Сегодня к дому В.Л. Клеймана пришло гораздо больше людей, чем помещалось за тем столом. За что родные были безмерно благодарны. Желающих поделиться воспоминаниями об этом человеке было действительно много.

Председатель профсоюзного комитета ГРЦ Николай Овчаренко отметил, что при активном участии В.Л. Клеймана было принято много новых технических решений. Многие знали его как талантливого учёного и педагога, почетного профессора ЧелГУ. Производственную деятельность он успешно сочетал с научной. Он автор двух монографий, десятков статей. Возглавлял государственную комиссию по защите дипломных проектов, был заведующим кафедрой прикладной газовой механики в Миасском филиале ЧелГУ.

В мероприятии приняли участие глава Миасского городского округа Григорий Тонких и председатель Собрания депутатов МГО Дмитрий Проскурин, отметившие вклад В.Л. Клеймана и в развитие Машгородка.

Почётные граждане Миасса Борис Корсуков и Александр Борисов вспоминали Владимира Клеймана как «человека с открытой душой, который никогда не кичился своими наградами, помнил даты рождения всех своих коллег, любил не только блестяще работать, но и отдыхать».

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