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#Роскосмос#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#Вызов#Союз МС-18#Союз МС-1914.11.2021 15:28

На твердую пятерку

Научно-просветительский проект «Вызов» привлек к себе всеобщее внимание с самого первого анонса, а в день старта корабля с киноэкипажем к МКС наступила кульминация зрительского интереса. Но и все последующие 12 дней, пока продолжалась эта удивительная история, вплоть до приземления в казахстанской степи, любая подробность о полете Юлии Пересильд и Клима Шипенко попадала в топ самых горячих новостей.

За две недели до старта на Байконур прибыли известные телеведущие и репортеры, которые делились со зрителями подробностями подготовки основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-19». Такой мощной информационной поддержки, пожалуй, не было ни на одном старте за последние лет двадцать.

5 октября в 11.55 по московскому времени ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» оторвалась от стартового стола и устремила экипаж — командира корабля Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко — к МКС. Первые кад­ры будущего фильма были сделаны в корабле сразу после выведения на орбиту.

«Самочувствие экипажа хорошее. На борту порядок, все системы работают штатно», — доложил ЦУПу Антон Николаевич. Путь до станции был коротким — чуть больше трех часов. Но произвести стыковку в автоматическом режиме не получилось из-за сбоя в системе «Курс П» на модуле «Рассвет». Пришлось командиру стыковать корабль вручную: за этим процессом в прямом эфире с замиранием сердца следили десятки тысяч зрителей. Антон Шкаплеров, опытный космонавт, за плечами которого уже три космических полета, спокойно и четко выполнил операцию. И в 15:22 по московскому времени корабль с киноэкипажем «присоединился» к российскому сегменту МКС.

Ждать открытия переходных люков пришлось более двух с половиной часов. Первым в модуль «Рассвет» уверенно, как в родной дом, плавно влетел командир корабля Антон Шкаплеров. Следом за ним красиво «впорхнула» улыбающаяся Юлия Пересильд с развевающимися в невесомости волосами, затем появился не менее радостный Клим Шипенко. Их прибытие на МКС фиксировал космонавт Пётр Дубров видеокамерой, которая в дальнейшем использовалась для съемок самого фильма (она была доставлена на станцию в июне грузовым кораблем «Прогресс МС-17»). И, возможно, кадры теплой встречи киноэкипажа войдут в будущую кинокартину.

Зрелищная невесомость

Во все дни полета на Первом канале особенно часто появлялись кадры с МКС. 7 октября во время сеанса связи в прямом эфире актриса и режиссер поделились своими впечатлениями от первых суток нахождения на орбите. «Мы сняли несколько сцен, две конкретно, и, собственно, готовились к сегодняшнему дню. Мы практически в графике, в котором планировали находиться, так что сегодня пока все идет по плану», — доложил Клим Шипенко главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

На вопрос, как разместились на станции, Юлия Пересильд рассказала: «Мне отдали командирскую каюту. У меня лакшери-вечеринка. Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим, наш, киношный… У меня даже иллюминатор есть в каюте».

Во время сеанса связи нельзя было не заметить струящихся, играющих золотым цветом волос Юлии Пересильд, неповторимую форму которым придала невесомость. «В каких-то сценах мы будем оставлять этот прекрасный эффект, которого невозможно добиться, снимая на Земле. А в каких-то сценах, конечно же, Юля будет их прибирать в хвостик. Но даже в хвостике видно, что волосы в невесомости, и это очень зрелищно выглядит. Будем эту зрелищность оставлять и подчеркивать, где надо», — разъяснил Клим Шипенко.

Командир корабля Антон Шкаплеров отметил, что самочувствие его товарищей по экипажу даже лучше, чем ожидали врачи, что говорит о качественном отборе, проведенном специалистами ЦПК. «Был, конечно, небольшой дискомфорт первые сутки, на вторые практически уже не чувствуется. На второй день уже начали съемки… Ребята адаптируются, учатся готовить себе есть, передвигаться. Пока летают, конечно, сносят половину, что на станции находится. Но мы помогаем. Даже умыться и то приходится им объяснять, вместо 10–15 минут они тратят больше. Но говорю, что молодцы, стараются. Все идет по плану, не беспокойтесь. Думаю, все получится», — рассказал он телезрителям.

Успеть за 12 дней

И действительно, киноэкипаж быстро вошел в рабочий ритм. На 12 дней российский сегмент МКС превратился в съемочную площадку, а все наши космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Пётр Дубров — стали актерами. Помимо этого, они, конечно, успевали заниматься физкультурой, проводить научные эксперименты и готовить киноэкипаж к возвращению на Землю. В частности, перенесли ложементы актрисы и режиссера из «Союза МС-19» в «Союз МС-18», а в обратном направлении переместили ложементы Петра Дуброва и Марка Ванде Хая.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко тоже участвовали в работах: проверяли свои скафандры «Сокол», освежали в памяти бортдокументацию, регулярно выходили на связь с Землей. Даже успели отпраздновать на орбите 50-летие Олега Новицкого большой дружной интернациональной компанией из десяти человек.

На Земле

17 октября в 07:35 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») совершил штатную посадку в расчетной точке на территории Казахстана. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Их встречали врачи и поисково-спасательные группы, коллеги, а также руководство Роскосмоса и Первого канала. И, конечно, камеры и съемочные группы.

В репортаже с места посадки Константин Эрнст эмоционально отметил: «Мы получили такой материал, который мировой кинематограф еще не видел. Я думаю, это очень любопытно, интересно, по пластике совершенно другое, нежели то, что когда-то выдавали за невесомость и за ощущения на орбите».

Покинув «капсулу» и глотнув свежего воздуха, режиссер Клим Шипенко сказал: «Безумно счастлив, что мы долетели. Все прошло штатно. Приземление было в общем и целом мягкое. Самочувствие пока очень хорошее. Весь этот полет — совокупность запоминающихся моментов, сложностей, которые было интересно преодолевать. Взлет и посадка — это, конечно, что-то абсолютно ни с чем не сравнимое».

А Юлия Пересильд добавила: «Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно было. На самом деле у меня сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось: 12 дней — это много. А уже когда это все заканчивалось, не хотелось расставаться».

Дмитрий Рогозин, который обычно следит за посадкой из ЦУПа, на этот раз ввиду необычности миссии прибыл на место приземления. «Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует хорошо. Корабль не упал набок, что удобно с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку», — оценил Дмит­рий Олегович.

Киноэкипаж привез с собой на Землю больше съемочного материала, чем планировали. Работали без выходных и иногда до двух часов ночи. «Ребята ссорились с врачами, которые заставляли их спать, подворовывали из времени для сна и снимали незапланированные эпизоды. Мы договаривались, что во время пребывания на станции могут возникнуть вещи, которые невозможно увидеть с Земли», — рассказал Константин Эрнст.

Вечером 17 октября Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко прилетели спецбортом на аэродром Чкаловский, где их ждала трогательная встреча с родными. А в профилакторий Звёздного городка, в котором они будут находиться во время послеполетной реабилитации, экипаж заходил под бурные аплодисменты жителей городка и сотрудников ЦПК.

Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, реабилитация актрисы и режиссера займет неделю и будет включать в себя все стандартные процедуры, такие как наблюдение врачей за состоянием здоровья, массаж, плавание и физические упражнения в тренажерном зале.

Под впечатлением

Спустя два дня после приземления в ЦПК прошла послеполетная пресс-конференция Олега Новицкого, Юлии Пересильд и Клима Шипенко. Приятно было видеть их бодрыми и улыбающимися. Само собой, началось онлайн-мероприятие с вопроса о самочувствии. Участники космического полета рассказали, что после посадки их пошатывало и заносило, но вскоре эти ощущения прекратились. А Олег Новицкий поделился опытом: чем чаще бываешь в космосе, тем лучше и быстрее проходит реабилитация.

Для Олега Викторовича это была третья длительная экспедиция на МКС, на которую выпало много интересной работы: встреча модуля «Наука», три выхода в открытый космос, участие в проекте «Вызов».

«Я только вчера во время вечернего чаепития ребятам говорил откровенно, что изначально было предвзятое отношение к ним, но оно очень быстро изменилось. Поскольку они действительно включились в работу и показали свой высокий уровень подготовки благодаря специалистам ЦПК. Больших проблем в бытовом плане, а это самое главное на станции, не создавали. И мы чувствовали себя с ними довольно комфортно», — отметил командир корабля «Союз МС-18».

Большая часть вопросов от журналистов и пользователей соцсетей была ожидаемо посвящена съемкам в космосе. Режиссер и актриса открыто делились своими эмоциями, переживания­ми и подробностями работы на орбите.

«Это такое сильное впечатление. Такая вспышка и внутри, и снаружи, что хочется это все прожить. Было очень мало времени. И мы с Климом в последний день поняли, что не насмот­релись в иллюминатор. Все время шли съемки. Спасибо нашим космонавтам Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, что они в какой-то момент подключились к нам и, несмотря на то что у них было множество своих задач, ночами продолжали с нами работать. Какое-то такое ощущение, как будто, с одной стороны, это длилось целую вечность, а с другой — что ты вроде прилетел и уже обратно. Мне не хотелось улетать», — призналась Юлия Пересильд.

Клим Шипенко добавил, что процесс съемок на МКС сам по себе огромный вызов с технической и художественной стороны. «Обычно на Земле я снимаю со съемочной группой. Я, конечно, подумывал снять как оператор, но никогда не думал снимать вообще без людей. Пришлось большую часть съемочной группы в себе найти. А Юля открыла в себе талант реквизитора, художника по гриму. Антон Шкаплеров меня таскал за ноги по станции, чтобы я там совсем не разбился. Ребята нашли в себе актерский талант — им пришлось его в себе найти», — засмеялся режиссер.

Юлия Пересильд поделилась тонкостями, как организовать гримерку в невесомости, и добавила, что подумывает теперь сделать себе дома уголок с велкро. Именно на эту ленту-липучку она крепила на станции принадлежности для грима, реквизит и листы сценария. «Я еще до сих пор все пытаюсь держать в руках на всякий случай. Потому что есть ощущение: если ты на секунду что-то выпускаешь, оно сразу улетает. Поэтому у меня было все приклеено», — рассказала исполнительница главной роли.

Представители СМИ поинтересовались, как шла адаптация в невесомости первые сутки нахождения на МКС. «Я воспользовалась советом нашего врача экипажа, который сказал: если вы прилетаете туда и чувствуете, что чего-то вам хочется, например спать, то надо все отменять и „ложиться“. Потому что, если ты в первые сутки переборешь себя, потом будет хуже. И надо сказать, мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, и я почувствовала, что меня просто „вырубает“. Я открыла свою каюту… и уснула. Но зато на следующее утро чувствовала себя уже хорошо, и с этого момента с каждым днем становилось все лучше. Это был очень важный и нужный совет», — сказала Юлия Пересильд, отметив, что потом прекрасно высыпалась на МКС всего за четыре часа.

В те 12 дней, когда велись съемки первого художественного фильма на орбите, на МКС было десять человек. Помимо трех наших космонавтов, актрисы и режиссера, на станции работали астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган МакАртур и астронавт JAXA Акихико Хосидэ. Поэтому неудивительно, что задавались вопросы и о том, как иностранные коллеги встретили киноэкипаж.

«Нас приняли очень здорово, тепло», — отметила Юлия Пересильд и поделилась впечатлениями от традиционных совместных ужинов и празднования 50-летия Олега Новицкого. «Очень трогательно было, когда у Олега был юбилей 12 октября. Мы приготовили какие-то свои „поздравлялки“. А утром проснулись — уже висят шары. Это сделали иностранные коллеги. Это же здорово! Такие маленькие радости, которые там на самом деле не маленькие», — подытожила актриса, назвав международный экипаж станции большой космической семьей.

А Клим Шипенко добавил: «Мне было приятно, что они в предпоследний наш вечер на МКС посмотрели мой фильм „Салют-7“. У них большой экран. Они настроили проектор. Сидели и смотрели с субтитрами. Потом вопросы задавали. Им очень понравилось».

Насчет сценария нового фильма режиссер заметил, что, исходя из обстоятельств, корректировал его по ходу. И космонавты добавляли от себя какие-то диалоги, подсказывали. В итоге на Землю киноэкипаж привез порядка 30 терабайт отснятого материала, что примерно равно 30 часам видео. Это не только актерские сцены, но и виды Земли, космоса.

«У нас была хорошая камера. И я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение компьютерной графики. Какие-то сцены, которые я на Земле представлял себе одним образом, совершенно по-другому складывались в космосе… Когда оказываешься на станции, понимаешь, что людям органично находиться там лицом к лицу, но один при этом висит вверх головой, другой горизонтально находится, а камера может располагаться в третьей плоскости. И это переворачивает сознание окончательно», — признался Клим Шипенко.

Режиссер отметил, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дату выхода на большой экран определят продюсеры совместно с прокатчиками.

Светлана Носенкова, Русский космос

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