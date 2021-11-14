Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс М-УМ#Причал14.11.2021 13:38

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» состыкован с переходным отсеком

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

Данный отсек входит в состав космической головной части, обеспечивая механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию командного интерфейса корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» в бортовую систему управления ракеты «Союз-2.1б». После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» имени С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Запуск узлового модуля планируется 24 ноября 2021 года.

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