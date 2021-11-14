Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#Буран15.11.2021 00:40

Буран — полет, опередивший время

33 года назад, 15 ноября 1988 года, совершил свой триумфальный полет многоразовый корабль «Буран». Он дважды облетел Землю и совершил первую в истории автоматическую посадку крылатого космического аппарата на посадочный комплекс космодрома Байконур.

Это событие стало венцом самой сложной и наиболее дорогой программы отечественной космонавтики, начавшейся в середине 1970-х годов в качестве ответной меры на разработку американских шаттлов. Можно смело утверждать, что программа создания многоразовой космической системы «Энергия — Буран» стала самым масштабным космическим проектом в нашей истории. За 12 лет практически «с нуля» в нашей стране были созданы:

Самый мощный в мире кислородно-керосиновый ЖРД РД-170/171;

первый отечественный кислородно-водородный ЖРД РД-0120 тягой более 100 тс;

сверхтяжелая ракета-носитель 11К25 «Энергия»;

двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 11К77 «Зенит»;

многоразовый воздушно-космический самолет 11Ф35 «Буран» стотонного класса, способный осуществлять беспилотный космический полет с авиационным спуском в атмосфере во всем диапазоне скоростей от орбитальной до посадочной;

система автоматической посадки ВКС;

единственный отечественный универсальный комплекс стенд-старт, позволяющий проводить наземные огневые испытания и пуски ракет-носителей сверхтяжелого класса;

технология воздушной транспортировки крупногабаритных элементов космических систем с заводов-изготовителей на космодром;

межотраслевая система управления, позволившая реализовать национальную программу подобного уровня сложности.

Созданный в годы «звездных войн», «Буран» стал великим творением советских конструкторов. Его единственный полет в ноябре 1988 года и спуск на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера вошел в «Книгу рекордов Гиннеса».

Для появления «Бурана» потребовалось создать тысячи новых материалов, технологий, производственных процессов, стендов, лабораторий, провести десятки тысяч различных испытаний, измеряемых циклами, трубными, стендовыми и летными часами наработки многочисленных узлов, агрегатов, макетов, летающих лабораторий и опытных изделий. Фактически была перевооружена вся ракетно-космическая отрасль, а наша авиация вплотную подошла к практическому освоению гиперзвука.

Старожилы космического порта, видавшие и мощную ракету «Протон», и гигантскую лунную царь-ракету Н1, увидев «Энергию», не сразу понимают, что на их глазах вершится история. Подготовка к пуску шла секретно, но в момент старта жители города ракетчиков высыпают на крыши.

«Столько труда… работали день и ночь, круглые сутки, не жалея себя, — вспоминает Александр Козловцев, ведущий инженер корабля „Буран“. — Причем работали даже за идею, потому что было интересно. У нас никогда такого не было — „Союзы“и „Прогрессы“ — это одно дело, а тут на тебе самолет! Да еще какой»!

Орбитальный корабль «Буран» — космический корабль многоразового использования, способный совершать длительные полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром. С помощью «Бурана» можно было доставлять в космос космонавтов и полезные грузы массой до 30 тонн, а также проводить ремонт и обслуживание космических аппаратов непосредственно на орбите.

Над системой «Энергия — Буран» работала вся страна — при ее создании были объединены усилия сотен конструкторских бюро, заводов, научно-исследовательских организаций, военных строителей, эксплуатационных частей космических сил. Всего в разработке системы участвовало 1286 предприятий и организаций из 86 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры. На систему «Энергия — Буран» работало более 2,5 млн человек по всей стране, причем более миллиона из них непосредственно были заняты ее созданием. По состоянию на начало 1992 года общие прямые расходы на программу составили 16,4 млрд рублей.

Второй запуск ракеты-носителя «Энергия» оказался последним. В 1993 году программа «Энергия-Буран» из-за отсутствия финансирования была закрыта.

MIL OSI