Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета14.11.2021 07:40

Большая комета 1680 года

В историю астрономии она вошла как первая комета, открытая с помощью телескопа. Официальное обозначение C/1680 V1. Её ещё называют кометой Кирха, в знак уважения к первооткрывателю, немецкому астроному Готфриду Кирху, обнаружившему её 14 ноября 1680 года во время наблюдений за двойными звёздами.

Позже её пролёт стал одним из ярчайших астрономических событий 17-го века. Она была видна невооружённым глазом довольно продолжительное время даже днём и имела очень длинный хвост.

По расчётам астрономов, комета пролетела на минимальном расстоянии от Земли (63 миллиона км) 30 ноября 1680 года. Перигелия (200 000 км от поверхности Солнца) комета достигла 18 декабря того же года. Это был самый близкий на то время, зафиксированный астрономами, пролёт кометы около Солнца. Максимальной яркости комета достигла 29 декабря, после чего яркость кометы начала постепенно угасать. Последний раз она была видна в марте 1681 года.

Хотя Большая комета 1680 года названа в честь Готфрида Кирха, историки астрономии отдают дань уважения в её изучении испанскому священнику Эусебио Кино, который следил за передвижением кометы и довольно точно наметил её курс. В 1681 году в Мехико он опубликовал результаты своих трудов, книгу «Наблюдения за кометой». Эта книга является одной из первых научных работ, опубликованных европейцами в Новом Свете.

По состоянию на 2019 год комета находилась на расстоянии 38 миллиардов км от Солнца.

Источник: Московский планетарий

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