Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История#ЛенГИРД13.11.2021 09:53

90 лет Ленинградской группе изучения реактивного движения

Ровно 90 лет назад, 13 ноября 1931 года, была создана ленинградская группа изучения реактивного движения (ЛенГИРД) при Обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). В группе на общественных началах объединились энтузиасты ракетного дела.

Среди организаторов и активистов были учёные и популяризаторы Я.И. Перельман, Н.А. Рынин, инженеры А.Н. Штерн, Е.Е. Чертовской, физики М.В. Гажала, И.Н. Самарин, М.В. Мачинский, представители общественности. Первым председателем организации был избран В.В. Разумов.

К 1932 году в ЛенГИРД состояло более 400 членов. Группа активно пропагандировала ракетную технику, организовывала показательные пуски небольших пороховых ракет, разработала ряд оригинальных проектов экспериментальных ракет (фоторакета, метеорологическая ракета и др.), в частности, ракету Разумова — Штерна с ротативным жидкостным ракетным двигателем. В 1932 году организация открыла курсы по теории реактивного движения.

В 1934 году ЛенГИРД была преобразована в Секцию реактивного движения, которая под руководством М.В. Мачинского продолжала пропагандистскую работу, проводила опыты по воздействию перегрузок на животных и вплоть до начала второй мировой войны вела разработку и испытания модельных жидкостных ракетных двигателей и ракет оригинальных схем.

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