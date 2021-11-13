Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата13.11.2021 20:09

120 лет со дня рождения Михаила Александровича Никольского

Сегодня, 13 ноября 2021 года, исполнятся 120 лет со дня рождения военачальника, специалиста в области ракетных вооружений, участника боевых действий с Финляндией и Великой Отечественной войны Михаила Александровича Никольского.

Окончил Духовную семинарию (1917), Московскую артиллерийскую школу (1923), Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова (1952). С 1920 года — на военной службе. В годы войны — начальник штаба артиллерии стрелковой дивизии, командир артиллерийского полка, начальник оперативной группы фронта. После войны — командующий артиллерией отдельной армии, советник Народно-освободительной армии Китая; заместитель начальника штаба артиллерии СА по изучению вопросов боевого применения артиллерии.

С 1953 года — начальник штаба Управления, заместитель Командующего артиллерией Советской Армии. С 1955 года — начальник штаба ракетных частей. С 1960 года — начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего РВСН. В 1962-1966 гг. — помощник Главнокомандующего РВСН. С 1966 года — в запасе.

Внес вклад в формирование частей, соединений, штабов ракетных армий, оснащение техникой и вооружением, постановку их на боевое дежурство и организацию несения боевого дежурства в РВСН, планирование их боевого применения.

Награжден орденами Ленина (1945, 1961), Красного Знамени (1941, 1943, 1944, 1950), Кутузова I (1945), II (1945) ст., Отечественной войны I ст. (1944, 1985), Красной Звезды (1961), медалями.

Выдающийся военачальник Михаил Александрович Никольский скончался 24 февраля 1988 г. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

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