Source: Russia Federal Space

#Роскосмос13.11.2021 16:32

Экологический диктант пройдёт одновременно в 85 регионах России

Госкорпорация «Роскосмос» в статусе партнера мероприятия примет участие в Экодиктанте, который пройдет с 14 по 21 ноября 2021 года. К участникам Экодиктанта с приветственным словом обратятся космонавты Роскосмоса Олег Платонов и Александр Горбунов. Экодиктант можно будет пройти онлайн на портале экодиктант.рус. На портале будут также размещены познавательные видеоматериалы, которые помогут подготовиться к Экодиктанту: узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений.

Свои знания по экологии проверят школьники и студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупнейших корпораций — всего свыше двух миллионов человек. Все участники получат сертификаты, а победители — почётные грамоты и призы. Через сколько лет разложится пластиковая бутылка? Вторая жизнь наших вещей: во что превращаются отходы? Как сортировка мусора поможет окружающей среде? Какая часть мирового природного богатства расположена на территории России и что может сделать человек, чтобы его сохранить? Всероссийский экологический диктант — для тех, кто ещё не знает ответы на эти вопросы!

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель». Проект реализуется при поддержке двенадцати федеральных министерств и ведомств — Минпросвещения России, МЧС России, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Минприроды России, Минэнерго России, Минспорта России, Минкультуры России, Минпромторга России, Росмолодежи, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ.

Инициатива по проведению Экодиктанта нашла отклик среди известных деятелей науки и культуры, публично заявивших о поддержке проекта. В их числе: Олег Газманов, Николай Дроздов, Сафронов, Лео Бокерия, Виктория Черенцова, Оксана Федорова, Елена Денисова-Радзинская и Владимир Маторин.

MIL OSI