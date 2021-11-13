Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ13.11.2021 04:37

Профсоюз Протон-ПМ включился в федеральный проект «ПрофДИСКОНТ»

Члены первичной профсоюзной организации компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») получили скидочные карты, которыми можно воспользоваться в более чем 700 магазинах и организациях Пермского края. Проект реализуется в России с января 2015 года и носит название «ПрофДИСКОНТ».

В нём участвуют более 700 организаций региона. Среди них есть компании различных сфер: продукты, здоровье, детство, спорт, красота, недвижимость, авто и другие. При предъявлении карты и документа, удостоверяющего личность, член профсоюза получит скидку от 2 до 20 процентов.

Елена Кошаева, председатель ППО Протон-ПМ: По общению с коллегами знаю, что осведомлённость о проекте «ПрофДИСКОНТ» у жителей регионов разнится: всё зависит от активности руководителей первичных организаций. Участие в данном проекте позволяет нам усилить мотивацию членов профсоюза. Для нас важно предлагать сотрудникам реальную выгоду от участия в профсоюзном движении. Если защита прав и интересов — весьма абстрактное понятие, то экономия денежных средств вполне реальная и ощутимая. Надеюсь, что протоновцы оценят возможности дисконтной карты.

Дисконтная карта члена профсоюза является именной и выдаётся каждому сотруднику лично. Проект не несёт коммерческой выгоды для профсоюза, его цель — сэкономить денежные средства членам ППО. При выходе из профсоюзакарта изымается и блокируются.

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