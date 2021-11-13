Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2013.11.2021 13:56

Орбита восходящего солнца

На 8 декабря намечен старт космического корабля «Союз МС-20» с двумя гражданами Японии на борту. Этот запуск знаменует собой возвращение к туристическим полетам на МКС, поставленным на паузу десять лет назад в связи с прекращением полетов американских шаттлов и обязательствами России доставлять на станцию астронавтов. Игорю Маринину удалось стать свидетелем одной из важнейших тренировок российско-японского экипажа.

В середине октября российских и японских журналистов пригласили в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Предстоящий 12-суточный полет вызывает нешуточный ажиотаж, и представители компании Space Adventures, организатора экспедиции, пошли навстречу многочисленным корреспондентам, стремившимся воочию увидеть, как японские туристы готовятся к своей одиссее.

Командиром основного экипажа корабля «Союз МС-20», в который входят японский миллиардер Юсаку Маэзавы и его помощник Йозо Хирано, является Герой России, инструктор-космонавт-испытатель первого класса Александр Мисуркин.

Юсаку Маэзава (англ. Maezawa Yūsaku) родился 22 ноября 1975 г. в г. Камагая, провинция Тиба в Японии. Первым его бизнесом стала продажа музыкальных альбомов и CD-дисков. В 2016 г. Маэзава представил свою марку одежды индивидуального пошива ZOZO и автоматизированную систему ZOZOSUIT для снятия мерок в домашних условиях.

Forbes в мае 2017 г. оценивал его состояние в 3.6 млрд долл.

Известен своей любовью к искусству и тратой огромных сумм на картины. В 2016 г. Маэзава купил полотно американского художника Jean-Michel Basquiat за рекордную сумму 57.3 млн долл. На том же аукционе Маэзава купил еще несколько работ, потратив в общей сложности 98 млн долл. за два дня. Через год он купил еще одну работу того же Basquiat за 110.5 млн долл. Согласно данным Сотбис, эта цена оказалась самой высокой заплаченной на аукционе за работу, созданную после 1980 г., и за картину американского художника во все времена.

Разгерметизация и пожар

Показательные тренировки состояли из трех частей. В ходе двух первых экипаж боролся с разгерметизацией и пожаром на станции.

Началось с того, что Мисуркин, Маэзава и Хирано в полетных костюмах зашли в тренажер российского сегмента МКС и стали знакомиться с системами станции. В какой-то момент инструкторы сымитировали разгерметизацию в одном из модулей. Экипаж во главе с Александром Мисуркиным, четко руководившим действиями коллег, быстро выявил «протекающий» модуль. Хотя общение происходило на английском языке, это не помешало командиру давать оперативные указания своей команде.

Затем один из инструкторов запустил дымовую шашку под пульт управления, моделируя пожар на станции. Реальный дым стал заполнять модуль. И вновь командовал «парадом» Александр Мисуркин. Он быстро показал, где хранятся противогазы и как ими пользоваться. На мониторах, установленных в зале управления тренажером, можно было видеть, как космонавтов в синих костюмах обволакивают волны сизого, густого дыма, но они уже были надежно защищены.

Потом упражнение с разгерметизацией и пожаром повторилось. При этом японские туристы действовали более самостоятельно и проявили недюжинную сообразительность, особенно когда Александра «вызвали» в другой модуль «для оказания помощи астронавту».

В третьей части тренировки экипаж в противогазах и скафандрах покидал станцию на корабле. Александр Мисуркин во время посадки в спускаемый аппарат все так же подробно инструктировал каждого из своих подопечных, разъясняя, как подсоединять скафандр к системам корабля, как фиксироваться привязными ремнями к креслам. Завершилась тренировка, как и положено, обсуждением и разбором замечаний.

За всем процессом с самого начала внимательно наблюдал со стороны еще один представитель Страны восходящего солнца — Шун Огисо. Вместе с опытным российским космонавтом Александром Скворцовым они составляют дуб­лирующий экипаж корабля «Союз МС-20».



Первым делом — на «Союзе»

О полете Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано на корабле «Союз МС-20» было объявлено 13 мая этого года. Вскоре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил экипажи, и в конце месяца они приступили к подготовке в ЦПК. До этого Маэзава, Хирано и Огисо прошли медкомиссию и были признаны годными к космическому полету.

«Мы очень рады за Маэзаву, для нас большая честь предоставить ему возможность полететь в космос, — с радостью признался президент компании Space Adventures Эрик Андерсон. — Он отправится в космос на надежнейшем корабле и посетит МКС так же, как и наши предыдущие клиенты. На одном корабле стартуют сразу два участника космического полета. Это первый туристический полет на МКС за 10 лет! Добро пожаловать в космос, Юсаку!»

Mаэзава прославился тем, что был заявлен как первый пассажир создаваемого компанией SpaceX корабля Starship, который предполагалось использовать для полетов к Луне. Миссия длительностью семь дней намечалась на 2023 год. Планировалось, что вместе с ним к Луне отправятся и восемь членов его команды.

На вполне логичный вопрос о мотивах полета на «Союзе» Маэзава ответил: «Моя миссия на МКС на „Союзе“ будет очень полезной с точки зрения подготовки к лунному полету, намеченному на 2023 год. Я уверен, что после полета на МКС буду знать, чего ожидать от космоса, и буду более подготовленным участником путешествия на Луну». При этом Маэзава оплатил полет на «Союзе» не только за себя, но и за своего помощника Йозо Хирано, а также подготовку дублера.

«Полет в качестве астронавта — это уникальная возможность, и я планирую показать свою повседневную жизнь на МКС на youtube-канале. Йозо Хирано отправится со мной в качестве продюсера», — объяснил японский миллиардер.

Игорь Маринин, Русский космос

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