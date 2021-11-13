Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ7#Орбитальные группировки13.11.2021 17:42

Новые «Экспрессы» для российского вещания

Два телекоммуникационных космических аппарата «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» производства компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») пополнят орбитальную группировку России.

Космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» созданы в компании «ИСС» для обеспечения современных высококачественных услуг связи и вещания по заказу национального оператора ФГУП «Космическая связь». Они построены на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н» собственной разработки предприятия. Оборудование полезной нагрузки разработано и изготовлено европейским партнёром Thales Alenia Space. Впервые в практике ИСС часть оборудования полезной нагрузки для коммерческого спутника была изготовлена предприятием самостоятельно. Рефлектор одной из антенн аппарата «Экспресс-АМУ7» был создан решетнёвцами по заказу TAS.

В ходе производства оба аппарата прошли полный цикл наземных испытаний и были отправлены на космодром Байконур. Для транспортировки космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» был задействован один из самых крупных в мире самолётов Ан-124 «Руслан». 18 октября 2021 года они были доставлены на космодром Байконур, в настоящее время ведётся их подготовка к запуску. Он запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будут выведены на геостационарную орбиту в два этапа. Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» доставят их на геопереходную орбиту, далее с помощью собственных двигателей коррекции спутники доберутся до точек стояния, где с ними будут проведены лётные испытания. Гарантированный срок службы космических аппаратов 15 лет.

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