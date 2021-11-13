Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДНХ#Буран14.11.2021 01:17

На ВДНХ расскажут о полете легендарного «Бурана»

К 33-й годовщине запуска орбитального корабля «Буран» в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии и тематическая лекция, посвященные легендарному полету ракетоплана.

14 ноября в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» гостей познакомят со сложным и интересным процессом подготовки к старту космических кораблей. Экскурсоводы расскажут, как космонавты проводят время на космической станции перед возращением на Землю и как встречают экипаж. Для участия необходима предварительная регистрация.

В 18:00 состоится тематическая лекция, на которой расскажут об устройстве космической системы «Энергия — Буран» и легендарном полете ракетоплана. Для участия необходима предварительная регистрация.

В официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках» будет организована прямая трансляция лекции.

Продолжить знакомство с историей «Бурана» можно в интерактивном музее внутри макета орбитального корабля, который находится на территории Выставки рядом с павильоном № 20. Здесь можно осмотреть носовую часть ракетоплана, где в верхнем ярусе реконструирован командный отсек «Бурана» с приборной панелью и креслом космонавта. На нижнем ярусе носовой части есть симулятор: можно попробовать себя в роли пилота и посадить «Буран» на космодром Байконур с высоты 80 000 метров.

Сеансы проходят каждые 20 минут, первый начинается в 11:00, последний — в 20:00. Билеты на сайте ВДНХ.

При посещении центра «Космонавтика и авиация» и комплекса «Буран» необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего, либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет — без QR-кода и без сопровождения. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах — масочный режим.

Над транспортной космической системой «Буран» работали сотни конструкторских бюро, заводов, научно-исследовательских организаций, военных строителей, эксплуатационных частей космических сил. Всего в разработке системы участвовало 1286 предприятий и организаций. Запуск был произведен 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур. Во время полета «Буран» совершил два витка вокруг Земли и через 205 минут приземлился на посадочную полосу аэродрома Юбилейный. Впервые в мире посадка орбитального корабля была произведена в автоматическом режиме. Полет «Бурана» занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

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