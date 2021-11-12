Ю. Воробьев: Совет по вопросам развития лесного комплекса при СФ станет действенным инструментом реализации государственной политики в этой сфере

Source: Russia – Council of the Federation

В заседании Совета приняли участие сенаторы РФ, представители профильных федеральных органов власти, руководители и представители 30- ти регионов РФ, научного и бизнес сообществ.

Состоялось первое заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации. Его провел заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

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Совет под председательством Юрия Воробьева был образован в октябре нынешнего года в целях повышения качества межведомственного взаимодействия, обеспечения реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года с учетом интересов субъектов РФ. Задача Совета — подготовка проектов федеральных законов, направленных на развитие лесного сектора, содействие формированию регионального лесного законодательства, мониторинг и оценка правоприменительной практики.

В заседании Совета приняли участие сенаторы РФ, представители профильных федеральных органов власти, руководители и представители 30- ти регионов РФ, научного и бизнес сообществ.

«Лесная повестка находится на особом контроле руководства страны, активно обсуждается на межгосударственном уровне. Президент России Владимир Путин назвал сохранение лесов и других природных экосистем одной из ключевых задач мирового сообщества. Россией поддержан проект декларации по лесам и землепользованию в рамках недавно прошедшей конференции по лесу в Глазго», — сказал вице-спикер СФ.

Основные цели и задачи развития лесной отрасли Российской Федерации определены в обновленной Стратегии Правительства РФ, отметил сенатор. Среди них — повышение экономической эффективности отрасли, увеличение вклада лесного сектора в экономику страны, а также обеспечение сохранения и приумножения российских лесов.

Ряд предложений по решению обозначенных проблем были включены в рекомендации Постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» в ноябре прошлого года, напомнил Юрий Воробьев.

В рамках заседания участники подробно обсудили ход исполнения Постановления. Кроме того, принимая во внимание непростую ситуацию с природными пожарами в этом году, рассмотрены промежуточные итоги пожароопасного сезона и проект Плана работы Совета на 2022 год.

С докладом о ходе исполнения рекомендаций Постановления Совета Федерации выступил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор рассказал, что в соответствии с Постановлением СФ в период весенней сессии 2021 г. принят и вступил в силу ряд ключевых законов, направленных на повышение точности оценки лесов и их состояния, прозрачности оборота древесины, в том числе путем введения биржевых механизмов, эффективности федерального государственного лесного надзора, возрождение института государственной лесной охраны, введение учета древесины на всех стадиях от заготовки древесины до переработки и введение электронных сопроводительных документов, а также совершенствование воспроизводства лесов, возрождение лесных династий.

Заседание Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации

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Юрий Воробьев

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Заседание Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации

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Заседание Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации

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Заседание Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации

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Алексей Майоров

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Заседание Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации

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«Сейчас идет подготовка и принятие подзаконных актов, необходимых для реализации данных законов. Эта работа ведется с нашим участием и находится под строгим парламентским контролем», — сказал Алексей Майоров. В то же время, он обратил внимание на то, что до сих пор по семи федеральным законам принято всего девять нормативных правовых актов, тогда как требуется принять 68 документов.

Парламентарий также предложил наполнить конкретными мерами разрабатываемый План мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. «Подготовка Плана должна была быть осуществлена в августе текущего года. Проект документа нами рассматривался, мы предлагали его уточнить, наполнить конкретными мероприятиями. Необходимо ускорить его принятие с учетом наших замечаний».

Сенатор остановился также на вопросах деятельности Правительственной комиссии по вопросам развития лесного комплекса с участием представителей Федерального Собрания, федеральных органов власти, научного и бизнес сообществ, а также на вопросах модернизации функционала государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

Он затронул также проблемы недостаточного финансирования мероприятий по лесоустройству на 2022 год и плановый период 2023–2024, низкой численности государственных лесных инспекторов, дефицита лесоматериалов и роста цен на них. Сенатор сказал о необходимости парламентского контроля в вопросах обеспечения права граждан заготавливать валежник для собственных нужд.

По мнению Алексея Майорова, также необходимо ускорить внесение в Государственную Думу и принятие законопроектов о совершенствовании арендных отношений и о строительстве лесных дорог на условиях государственно-частного партнерства.

Учитывая мировое значение российских лесов в климатической повестке, на заседании была высказана инициатива о создании при поддержке Совета Федерации новой международной платформы – Международного лесного форума.

Как отметил Юрий Воробьев, в нашей стране необходим федеральный форум, в котором бы участвовали все заинтересованные министерства и ведомства, парламентарии, представители регионов РФ, общественных организаций, международные участники. «На этой площадке рассматривались бы современные технологии, ход их внедрения, проводились бы научные оценки реализуемых планов, изучался лучший опыт, появлялись новые предложения для проработки в Правительстве и парламенте».

В ходе мероприятия выступили сенаторы РФ, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, руководители и представители регионов РФ.

По результатам обсуждения принят проект решения Совета, который будет доработан с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших предложений.

Подводя итоги мероприятия, Юрий Воробьев отметил, что созданный в верхней палате парламента Совет по вопросам развития лесного комплекса при СФ станет действенным инструментом реализации государственной политики в этой сфере, возьмет под контроль осуществление всех принимаемых решений. «Первое заседание Совета показало, что такой механизм необходим для координации усилий Правительства, парламента, профильных министерств и ведомств, представителей регионов для решения накопившихся проблем в лесной сфере. Заинтересованность в их решении, которая сегодня звучала, поможет наладить конструктивное взаимодействие всех заинтересованных структур».

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