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#Центр Хруничева#КБ Салют12.11.2021 08:37

Центр Хруничева принял участие в Евразийском технологическом форуме

С 9 по 11 ноября 2021 года в городе Омске проходит III Евразийский технологический форум при участии Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, его структурного подразделения Конструкторского бюро «Салют» имени М.В. Мясищева и омского филиала Производственного объединения «Полет» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

С приветственными словами, выразив уверенность в значимости взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями, выступили министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников, председатель Омского научного центра Сибирского отделения РАН Валерий Карпов, директор Омского филиала института математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН Антон Еремеев.

С пленарными докладами выступили руководители производственных организаций, представители различных научных школ и учреждений. О перспективах развития Центра Хруничева и возможных вариантах сотрудничества с Омским государственным техническим университетом по подготовке специалистов для ракетно-космической промышленности рассказал и генеральный конструктор КБ «Салют» имени М.В. Мясищева Сергей Кузнецов.

С учетом выступлений и предложений Сергей Кузнецов и и.о. ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский подписали «Протокол совещания между КБ „Салют“ имени В.М. Мясищева ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» и ОмГТУ. Согласно документу предполагается взаимодействие в конкурсе грантов «Передовые инженерные школы», а также в различных образовательных мероприятиях, научных советах, совместных исследованиях.

Конструкторское бюро «Салют» примет участие в практической подготовке студентов и предоставит в качестве заказчика будущих кадров не менее 10 мест для целевого обучения в ОмГТУ. В фокусе сторон не только студенты и аспиранты, но и потенциальные абитуриенты — учащиеся школ. Омский государственный университет — один из крупнейших вузов Сибири. Организован как Омский машиностроительный институт в 1942 году, а с 2016 года носит статус регионального опорного университета.

КБ «Салют» было основано выдающимся авиаконструктором М.В. Мясищевым в 1951 году. В 1993-м был организован ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, который объединил КБ «Салют» и машиностроительный завод имени М.В. Хруничева. Сегодня конструкторское бюро «Салют» ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме космоса с использованием наукоемких технологий.

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