Сенаторы обсудили нормативные правовые акты, необходимые для реализации законов в сфере госрегулирования туристской деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провела И. Святенко.

В Комитете СФ по социальной политике прошел «круглый стол», на котором обсуждались нормативные правовые акты, необходимые для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 г., в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации.

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Председатель Комитета СФ Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы обозначила три наиболее актуальных закона, регулирующих деятельность турагентов, экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также развитие сельского туризма.

«Для их реализации необходимо своевременно разработать и принять подзаконные акты. Мы проводим сегодняшний «круглый стол», чтобы услышать не только представителей федеральных органов власти, но и мнение регионов и экспертов», — отметила сенатор.

Она напомнила, что 1 января 2022 г. вступят в силу изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также в статью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». Этими поправками введен термин «сельский туризм», предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с населением до 30 тыс. человек в целях отдыха и приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью аграриев и возможностью непосредственного участия в сельхозработах.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа отметила, что этот вид деятельности станет драйвером социально-экономического развития сельских территорий, будет способствовать сохранению самобытности сельского уклада жизни.

«На региональном и муниципальном уровнях есть отдельные практики по разработке и принятию различных концепций и программ развития сельского туризма. Совместные усилия федеральных и региональных органов государственной власти, безусловно, приведут к развитию сельского туризма в стране, закреплению молодежи на селе, созданию новых рабочих мест, увеличению туристического потока в регионы страны, формированию устойчивого постоянного спроса на сельский туризм», — добавила сенатор.

С 1 января 2022 года вводится единый федеральный реестр турагентов, субагентов. Затем в течение 180 дней туроператоры обязаны внести в него сведения о турагентах, а турагенты — о субагентах

Как сообщила Инна Святенко, один из рассматриваемых федеральных законов, который разработан с целью совершенствования правового регулирования турагентской деятельности, повышения защиты прав потребителей, создания прозрачного и регулируемого рынка туристских услуг, вступит в силу в начале будущего года.

«С 1 января 2022 года вводится единый федеральный реестр турагентов, субагентов. Затем в течение 180 дней туроператоры обязаны внести в него сведения о турагентах, а турагенты — о субагентах», — пояснила сенатор.

Председатель Комитета СФ напомнила, что после указанного срока осуществление деятельности без внесения сведений в реестр влечет за собой административную ответственность.

«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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Инна Святенко

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Елена Писарева

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Елена Зленко

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«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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Инна Святенко

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Елена Писарева

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«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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Инна Святенко

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Елена Зленко

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Елена Писарева

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«Круглый стол» на тему «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»

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Участники мероприятия также обсудили федеральный закон, который был разработан с целью введения правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Документ вступит в силу с 1 июля 2022 г.

«Установлено требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Она будет проводиться аттестационными комиссиями, которые должны быть созданы органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территории которых указанные лица предполагают оказывать соответствующие услуги», — сказала Инна Святенко.

В рамках «круглого стола» также обсуждалась подготовка нормативных правовых актов, необходимых для развития сельского туризма. Были представлены региональные практики по вопросам аттестации экскурсоводов, озвучены предложения Федерации альпинизма России по подготовке к проведению обязательной аттестации инструкторов-проводников по альпинизму и горному туризму, а также инициативы Федерации спортивного туризма по обязательной аттестации инструкторов-проводников на территории Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики члены Комитета СФ Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Писарева, ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, начальник Правового управления Федерального агентства по туризму Наталья Смирнова, председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, представители Федерации спортивного туризма и Федерации альпинизма России.

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