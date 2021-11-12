Source: President of Russia – Kremlin

На повестке дня саммита, состоявшегося под председательством Новой Зеландии, – вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС Краткая справка Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) на период до 2040 года.

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В.Путин: Уважаемая госпожа Председатель! Уважаемые коллеги!

Я, так же, как и другие выступавшие, прежде всего хотел бы выразить признательность новозеландским партнёрам, председательствующим в Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, за работу, проведённую в текущем году в нелёгких условиях пандемии.

В частности, весьма своевременной и полезной была идея организовать в июле внеочередной саммит АТЭС, посвящённый именно борьбе с коронавирусом.

И логично, что наша сегодняшняя дискуссия сосредоточена на вопросах социально-экономического восстановления и преодоления пандемии в целях обеспечения устойчивого и долгосрочного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда госпожа Георгиева, да, ещё очень много проблем, но всё-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса. Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9 процента, причём для экономик АТЭС этот показатель будет ещё выше – в среднем 6,4 процента.

Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7 процента. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель.

Вместе с тем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом сохраняется множество социально-экономических и других проблем, о которых вы, уважаемые коллеги, уже говорили. Да и сам коронавирус ещё далеко не побеждён, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать всё необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное и технологическое обеспечение. И решению этих масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

В этой связи более значимой становится роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, её деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН.

При нашем общем содействии Всемирная организация здравоохранения смогла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока, к сожалению, как тоже уже отмечали, не могут получить многие нуждающиеся в них страны.

Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. И ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности.

Недавно на саммите «двадцатки» Россия предложила партнёрам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов. Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность.

Подчеркну, наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты.

Россия, как известно, первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 – «Спутник V». На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 71 государстве с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность, высокую эффективность.

Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин, и мы также предлагаем его партнёрам.

Уважаемые коллеги!

Пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям.

Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних, политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов. Мы убеждены, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой – Всемирная торговая организация.

В конце ноября в Женеве пройдёт очередная, 12-я Министерская конференция ВТО, в которой примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на выработку разумных компромиссных договорённостей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов. Россия готова внести свой вклад в такую работу.

Наша страна также заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития инфраструктуры, транспортно-логистических коридоров.

К числу приоритетных направлений кооперации участников АТЭС на цифровом треке относим обмен передовым опытом внедрения цифровых технологий в традиционные хозяйственные отрасли, подготовку профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной сферы, развитие систем связи и коммуникаций, применение искусственного интеллекта.

И конечно, обсуждая вопросы сотрудничества экономик АТЭС в решении острых глобальных и региональных проблем, мы должны учитывать и то, что серьёзнейшим вызовом является изменение климата.

В своё время по российской инициативе в рамках АТЭС был утверждён перечень товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов. Экономики Форума взяли обязательство обеспечить льготный режим торговли ими. Поэтому, разумеется, поддерживаем предложение новозеландского председательства по расширению списка таких товаров. Российские эксперты примут самое активное участие в этой работе.

В целом, полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов.

Вместе с тем, процессы адаптации глобальной экономики к новым, более жёстким экологическим требованиям и перехода на «чистые» источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития и осуществляться строго на основе универсальных договорённостей, выдвинутых в рамках ООН.

Уважаемые коллеги!

Все эти актуальные вопросы сотрудничества по линии АТЭС нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита Заявлении лидеров экономик стран-участниц нашего объединения и в Плане реализации долгосрочных ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Россия, конечно, их поддерживает. Полагаем, что оба документа представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках Форума в поиске коллективных ответов на наиболее остро стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом вызовы и угрозы.

Отмечу ещё один немаловажный, на наш взгляд, момент. Повышению эффективности деятельности АТЭС способствовала бы большая координация с другими региональными форумами и организациями с созвучной повесткой – Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества. Россия будет этому всячески способствовать. И в целом мы намерены самым активным образом участвовать в процессах развития конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества на всём обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве.

В заключение хотел бы пожелать успехов таиландским друзьям, которые принимают председательство в Форуме АТЭС. Безусловно, можете рассчитывать на нашу поддержку и содействие.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI