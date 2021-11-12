Россия и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 ноября, в Братиславе (Словацкая Республика) состоялось заседание 21-й сессии Межправительственной комиссии по экономическому и научному сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой Республикой, в котором принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

В рамках указанного мероприятия подписан Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

В ходе выступления на пленарном заседании Межправительственной комиссии Алексей Морозов отметил, что Меморандум разработан с целью развития нормативной базы сотрудничества двух стран. Меморандум предусматривает развитие взаимодействия России и Словакии по таким направлениям, как спорт высших достижений, спорт для всех, спорт для инвалидов, спортивная наука, спортивные технологии и инфраструктура спорта, спортивный менеджмент, борьба против допинга и других негативных проявлений в спорте.

Практическая реализация Меморандума будет заключаться в подготовке спортивных национальных (сборных) команд по видам спорта к международным спортивным мероприятиям (в том числе к зимним и летним Олимпийским играм), организации взаимных обменов спортсменами, тренерами, иными специалистами в сфере спорта, а также продвижении совместных предложений в области спорта и борьбы с допингом.

Подписание Меморандума будет способствовать развитию профильного сотрудничества со Словакией на международных площадках, в частности, в рамках Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Пресс-служба Минспорта России

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