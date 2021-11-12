Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева12.11.2021 22:31

Решетнёвцы – участники Президентской программы

Сотрудники компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обучаются по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

В рамках Президентской программы одиннадцать решетнёвцев проходят профессиональную переподготовку в Сибирском федеральном университете. Девять занимаются по программе «Управление проектами развития организации». Ещё двух — впервые в этом году — компания «ИСС» направила на обучение по направлению «Бизнес-аналитика в управлении организацией».

Специалисты предприятия получают новые знания в экономике, менеджменте, маркетинге, логистике, кадровой политике и других областях. Занятия организованы в очном и дистанционном форматах и проводятся с октября 2021 по июнь 2022 года. По итогам обучения решетнёвцы выполнят квалификационные работы по тематике деятельности спутникостроительной фирмы.

Компания «ИСС» участвует в Президентской программе с 1998 года. За этот период её выпускниками стали более 130 сотрудников предприятия. 23 из них прошли зарубежную стажировку на ведущих космических предприятиях мира.

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