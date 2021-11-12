Подведены итоги Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!», реализуемого при грантовой поддержке Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Подведены итоги Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!», участниками которого стали около 5000 человек из 43 субъектов Российской Федерации.

Проект реализуется Общероссийским профессиональным союзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Первый этап проекта проходил с 1 июля по 31 октября и включал спортивно-массовые мероприятия среди работников отрасли физической культуры и спорта, а также членов их семей.

В ходе первого этапа во все 43 субъекта Российской Федерации, принимавших участие в проекте, были направлены спортивный инвентарь, оборудование, памятная и сувенирная атрибутика на общую сумму около 4 млн рублей. В комплекты поставки входили 17 позиций, в том числе гантели со стойками, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, ракетки для настольного тенниса и др.

С 1 сентября началась реализация второго этапа, который проходил в формате индивидуальных онлайн-соревнований. Его участниками стали жители регионов, в которых был проведён первый этап. Тройки самых активных участников от каждого субъекта будут награждены ценными призами от компании Forward. Всего индивидуальными призами будут награждены 129 участников, которые утверждены 9 ноября на заседании Организационного комитета Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!».

Первые пять регионов по общему количеству набранных баллов получили главный приз – профессиональный теннисный стол.

В рейтинге среди регионов победу одержали жители Белгородской области, набравшие 31 630 баллов. Жители Оренбургской области набрали 26 020 баллов, Москвы –16 705, Самарской области – 13 480. Замыкают победную пятерку регионов жители Чувашской Республики – 11 555 баллов.

За время реализации второго этапа проекта его участниками стали более 2800 человек, из них 689 детей.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI