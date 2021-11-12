О. Алексеев: В Саратовской области будут реализовываться региональные программы по ремонту сельских дорог

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район. Сенатор провел встречу с главой района Алексеем Стрельниковым и главами муниципальных образований в селе Новопушкинское.

По словам Олега Алексеева, в следующем году в Саратовской области будут реализовываться региональные программы по ремонту дорог в сельских поселениях и по водообеспечению в сельских населенных пунктах.

В проекте областного бюджета заложена новая статья расходов: меж-бюджетные трансферты на автомобильные дороги к населенным пунктам сельских поселений

«В проекте областного бюджета заложена новая статья расходов: меж-бюджетные трансферты на автомобильные дороги к населенным пунктам сельских поселений», – пояснил парламентарий. Он рассказал, что в настоящее время администрациями муниципальных образований вносятся необходимые изменения в уставы МО, проводится инвентаризация внутрипоселковых дорог местного значения, определяется потребность в ремонте дорог, имеющих социальную значимость. «Важно, чтобы дорога находилась на балансе муниципалитета, при составлении смет учитывать новые ГОСТы», — подчеркнул Олег Алексеев.

По его словам, для решения проблемы водообеспечения будут выделены дополнительные средства. За последнее время пробурили или восстановили 20 скважин, в Новопушкинском МО скоро появятся 8 новых скважин, отметил сенатор.

Олег Алексеев провел встречу с главой района Алексеем Стрельниковым и главами муниципальных образований в селе Новопушкинское

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Олег Алексеев провел встречу с главой района Алексеем Стрельниковым и главами муниципальных образований в селе Новопушкинское

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Олег Алексеев провел встречу с главой района Алексеем Стрельниковым и главами муниципальных образований в селе Новопушкинское

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Олег Алексеев провел встречу с главой района Алексеем Стрельниковым и главами муниципальных образований в селе Новопушкинское

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Олег Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, в ходе которого чествовали работников агропромышленного комплекса Энгельсского района

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Олег Алексеев также принял участие в торжественном мероприятии, в ходе которого чествовали работников агропромышленного комплекса Энгельсского района.

«Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике Саратовской области, постоянно демонстрирует хорошие результаты. Наш край – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны и Поволжского федерального округа, входит в тройку лучших по производству некоторых видов продукции АПК. В этом есть и заслуга аграриев Энгельсского района», – сказал сенатор. Он вручил благодарственные письма «За добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких производственных показателей и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса».

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