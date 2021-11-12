Олег Матыцин: «Северная ходьба объединяет людей»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 ноября, в Москве Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в открытии Всероссийского съезда координаторов проекта «Северная ходьба – новый образ жизни». Проект реализует Общероссийская общественная организация «Добровольный физкультурный союз граждан и организаций».

В мероприятии также приняли участие председатель президиума Добровольного физкультурного союза, член Общественного совета при Минспорте России Ирина Слуцкая, председатель Общественного совета при Минспорте России Раиса Терёхина и региональные координаторы проекта из 47 субъектов Российской Федерации.

«Хотел бы поблагодарить всех вас за ту работу, которую вы делаете! Вы – сообщество людей, которые считают северную ходьбу неотъемлемой частью жизни и своей энергетикой, интересом, любовью к спорту вдохновляют всех окружающих, – обратился Олег Матыцин к участникам съезда. – Движение очень активно развивается, и мы рады быть вашими партнёрами. За последний год число участников проекта в России возросло с 2000 человек до 10 000. Было 180 команд, а стало 350. Но статистика не отражает всего масштаба движения. Вижу, насколько популярна северная ходьба, как многие люди абсолютно разного возраста и социального статуса с большим удовольствием занимаются этим видом спорта. Северная ходьба объединяет людей».

«Вы уделяете большое внимание подготовке кадров, потому что сейчас очень многое зависит от профессиональной квалификации тренеров и преподавателей. Очень важно, что вы работаете с профессиональными и трудовыми коллективами, корпорациями. Привлечение трудящихся к занятиям спортом, взаимодействие с работодателями — очень важная часть нашей государственной политики по привлечению людей в спорт. Гарантирую, что мы продолжим активно с вами взаимодействовать, и со стороны Министерства спорта вам будет оказана максимальная поддержка. Желаю вам здоровья и успехов», – сказал Олег Матыцин.

Основной темой съезда стали вопросы поддержки и вовлечения работодателей и работников в реализацию физкультурно-спортивных программ на предприятиях в рамках развития корпоративного спорта.

Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» в 2021 году стал победителем грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации, который ежегодно проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Цель проекта – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому и активному образу жизни при помощи северной ходьбы.

Проект начался в июне с ознакомительных уроков на предприятиях. Под руководством сертифицированных инструкторов по северной ходьбе были сформированы команды для соревнований. Они совершенствовали технику северной ходьбы на подготовительных тренировках. В каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в проекте, есть свой тренер, прекрасно знающий специфику и традиции региона и компаний, которые принимают участие в проекте. География команд огромна — от Мурманска до Владивостока.

В 2021 году у проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» появились амбассадоры, лица проекта. Это новый формат продвижения с помощью известных и уважаемых в регионах людей. Они вдохновляют людей собственным примером на то, чтобы тренироваться, помогать организовывать соревнования, самим участвовать в них и продвигать здоровый образ жизни и физическую активность как главные ценности сохранения здоровья. В Волгоградской области — паралимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Любовь Васильева. В Алтайском крае — паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Ильюченко.

Пресс-служба Минспорта России

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