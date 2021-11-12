Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ712.11.2021 14:51

На Байконуре идет подготовка РН «Протон-М» для запуска КА «Экспресс»

На космодроме Байконур готовят к старту средства выведения разработки и производства Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Ракета-носитель «Протон-М», разгонный блок «Бриз-М», а также головной обтекатель, предназначенные для запуска телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», проходят цикл подготовки в монтажно-испытательном корпусе площадки № 92А-50 космодрома.

Вывод ракетой-носителем «Протон-М» космических аппаратов серии «Экспресс», изготовленных компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», обеспечит широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Начиная с 1965 года состоялось 425 пусков различных модификаций ракеты «Протон».

Модернизированная ракета-носитель «Протон-М» с улучшенной системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных характеристик и экологических показателей эксплуатируется с 2001 года. «Протон-М», оснащенный разгонным блоком «Бриз-М», выводит на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой до 3,3 тонны, и свыше 6 тонн на геопереходную орбиту.

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