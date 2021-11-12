Source: Russia Federal Space

#Роскосмос12.11.2021 09:57

Научно-просветительские проекты о космонавтике вошли в шорт-лист премии «За верность науке»

На заседании экспертного совета VII Всероссийской премии «За верность науке» объявили шорт-лист 74 участников в 14 номинациях из 744 заявок. В ряде номинаций, кроме специальной премии приза «За популяризацию космической отрасли», определились номинанты, связанные с ракетно-космической отраслью.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Номинация «Лучший онлайн-проект о науке»:

«Космос не ждет» — космические новости с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным (Музей космонавтики в Москве).



Номинация «За вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей»:

Артемьев Олег, первый космонавт-блогер;

Егоров Виталий, популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист;

Специальная номинация «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации»;

Онлайн-проект «Хочу всё знать!», реализуемый КГАОУ «Школа космонавтики».



Специальный приз за популяризацию космической отрасли:

Проект лунного микроспутника, автор Виталий Егоров;

вклад РАН в освоение космоса;

онлайн-проект «Космическая среда» для школьников Новосибирска, МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»;

первое музейное телевидение «Музей космонавтики LIVE», Музей космонавтики в Москве.

«В этом году экспертному совету было представлено рекордное количество заявок ― 744, из них в шорт-листы отобрано 74. Выбор был действительно непростой, качество заявок в этом году очень высокое. Отмечу, что в финальный тур вышли сильные региональные и университетские проекты, которые составили достойную конкуренцию федеральным СМИ. Теперь перед экспертами стоит еще одна трудная задача ― выбрать лучшего в каждой номинации. Список лауреатов и дипломантов будет представлен оргкомитету и объявлен на торжественной церемонии награждения», ― прокомментировала сопредседатель экспертного совета премии, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина.

Победители премии станут известны на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября, а победитель в специальной премии, учрежденной Госкорпорацией «Роскосмос», отправится на один из космодромов России.

Госкорпорация «Роскосмос» в рамках VII Всероссийской премии «За верность науке» выступила учредителем специального приза «За популяризацию космической отрасли». На специальный приз номинировались проекты, направленные на популяризацию космической отрасли, научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной деятельности. Предварительный отбор заявок провела специальная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

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