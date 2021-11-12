Механизмы поддержки российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

К. Долгов провел в режиме видеоконференции «круглый стол».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел «круглый стол», посвященный обсуждению механизмов поддержки российских компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной промышленности, отечественных разработчиков и производителей программно-аппаратных комплексов.

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Участники мероприятия обсудили вопросы выработки дополнительных мер поддержки отечественной радиоэлектронной отрасли, развития приоритетной отечественной электронной компонентной базы, текущее состояние отдельных отраслей электроники, включая автомобильную электронику, телекоммуникационное оборудование, светотехнику, производство приборов учета.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, коммерческих и некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Константин Долгов подчеркнул, что Совет Федерации проводит активную работу с ведомствами и деловым сообществом по совершенствованию системы мер поддержки отечественного радиоэлектронного производства.

Сенатор указал, что необходимо прилагать максимальные усилия, чтобы РФ не зависела, насколько это возможно в условиях глобальной экономики, от зарубежных поставок электронных компонентов, материалов, комплектующих. «Нужно совершенствовать меры господдержки производства процессоров. Это принципиально важно».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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Константин Долгов отметил, что ведется активная работа с коллегами из Министерства промышленности и торговли РФ по формированию бальной системы для определения российской продукции радиоэлектроники.

Сенатор указал на необходимость проведения дальнейшей работы по ужесточению требований к заказчикам по законам о госзакупках в целях обеспечения закупок исключительно у российских производителей аппаратно-программных решений. При этом потребители такой продукции также должны получать дополнительные преференции. «Важно совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере поддержки отечественной электроники, в частности, необходим закон о статусе консорциумов», — сказал он.

«Еще один аспект работы, который мы активизировали по просьбе отечественных производителей – о пересмотре кодов общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Практически во всех сегментах радиоэлектронной продукции коды ОКПД2 требуют актуализации. Отечественная промышленность продолжает производить новые виды продукции, однако сложившаяся система согласования и утверждения кодов ОКПД2, к сожалению, недостаточно гибка, чтобы оперативно вносить нужные поправки».

По его словам, вопрос пересмотра кодов актуален, в частности, для отрасли производства светодиодов и светотехники. В рамках подготовки пакета изменений в постановление Правительства, связанных с введением бальной системы оценки локализации светодиодов и светодиодных систем, в адрес Совета Федерации по этому поводу обратилось отраслевая Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе. Продолжается активная работа с коллегами из ведомств по актуализации кодов ОКПД2, в частности, по отдельным категориям вычислительной техники.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак рассказал о дополнительных мерах поддержки отечественной радиоэлектроники. Говоря про поставки импортных компонентов, он подчеркнул, что становится очевидно, что разрыв логистических цепочек будет нарастать и проблем будет все больше. «Поэтому переход на российские компоненты наших отечественных сборщиков – вопрос не просто государственной политики, но выживания и дальнейшего развития собственного бизнеса».

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин рассказал о работе над подготовкой изменений в постановление Правительства, направленных на дополнительную поддержку отечественных производителей радиоэлектроники.

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