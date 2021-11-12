Л. Глебова приняла участие в общественном обсуждении законопроекта, регулирующего статус некоммерческих организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было организовано Общественной палатой РФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики в режиме видеоконференции приняла участие в общественном обсуждении проекта федерального закона, регулирующего правовой статус некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ.

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Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу абзаца четвертого части первой статьи 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» разработан Министерством экономического развития РФ. В его основу легли поручения Президента и Правительства Российской Федерации по итогам состоявшегося в конце 2018 г. заседания Государственного совета, отметила сенатор.

Любовь Глебова подчеркнула актуальность этой тематики. Для того, чтобы обсуждение законопроекта имело широкий резонанс, она предложила создать профильную рабочую группу.

Парламентарий также отметила важность широкого информирования общественности о состоянии прохождения законодательной инициативы. «Необходимо изначально заявить, что с принятием закона работа не закончится, поскольку еще будет нужно сформировать нормативно-правовые акты для его реализации».

Любовь Глебова приняла участие в общественном обсуждении законопроекта, регулирующего статус некоммерческих организаций

В общественном обсуждении приняли участие председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ Елена Иваницкая, директор Института социально-экономического проектирования Высшей школы экономики Артем Шадрин, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая.

Эксперты единодушно высказались в поддержку законопроекта. Они также выступили с рядом предложений, среди которых — синхронизация отчетности благотворительных фондов, ежегодное информирование органа, принявшего решение о госрегистрации общественного объединения, о членах этого объединения с обязательным указанием персонального состава организации, распространение мер поддержки на небольшие НКО по аналогии с малым и средним предпринимательством.

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