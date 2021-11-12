Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УрФУ12.11.2021 17:10

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков — участник метеоритной экспедиции в Антарктиду

Утром 13 ноября 2021 года в Антарктиду отправится поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ, г. Екатеринбург), который будет работать в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Путь к ледовому континенту начался в Кейптауне.

«Перед вылетом в Антарктиду команда встретилась в Кейптауне, где участники освоили содержательную образовательную программу в онлайн-режиме. Ведущие метеоритчики из России, США и Финляндии прочитали им лекции об образовании твердого вещества в Солнечной системе, разнообразии метеоритов, строении Луны и особенностях лунных метеоритов, о поведении небесных тел в земной атмосфере, образовании ударных кратеров, Тунгусском явлении и так далее», — комментирует руководитель метеоритной экспедиции УрФУ, профессор Виктор Гроховский.

Отряд под руководством научного сотрудника университета, опытного альпиниста Александра Пастуховича наполовину состоит из участников предыдущей, первой в современной российской истории, антарктической метеоритной экспедиции, организованной УрФУ. Она состоялась в декабре 2015 — январе 2016 годов.

«До нас ни в советский, ни в российский период ни одна научная метеоритная экспедиция не работала в Антарктиде автономно — только на территории станций или в составе санно-гусеничного поезда. Не самый удобный и экономичный способ научных поисков. Поэтому мы впервые, и успешно, провели исследования в автономном палаточном лагере», — рассказывает Александр Пастухович.

Наряду с ним во второй раз в Антарктиду направились профессиональные горные гиды, «Снежные барсы» Виталий Лазо и Руслан Колунин. Впервые на льды Антарктиды ступят космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, в апреле этого года вернувшийся из космоса после полугодовой работы на МКС, а также профессор, проректор по науке Казанского федерального университета Данис Нургалиев и основной, помимо УрФУ и КФУ, инвестор экспедиции Андрей Назаров.

«Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков — человек очень широкого кругозора, опытный спелеолог и альпинист, что особенно полезно в антарктической экспедиции. Кроме того, такие метеоритные экспедиции могут стать площадкой для тренировки космонавтов, обучения особенностям поиска и исследования внеземного вещества», — добавляет Александр Пастухович.

С российской антарктической станции Новолазаревская поисковый отряд отправится на 180 км южнее, к горному массиву Вольтат (Земля Королевы Мод, около 2 000 м над уровнем моря).

«Антарктический ледяной панцирь, который накапливал космическое вещество на протяжении миллионов лет, находится в постоянном движении, наползая с ледовых куполов на горные массивы. В результате воздействия солнца, ветра и перепада температур лед разрушается, обнажая свои сокровища на горных участках. Основная наша задача — выявить зоны накопления метеоритного вещества вблизи гор на участках так называемого голубого льда. На поверхности арктического льда хорошо видны фрагменты метеоритного вещества», — объясняет Александр Пастухович.

Для экспедиции в Антарктиду доставлено необходимое оборудование и снаряжение общим весом около тонны. Исследователи увеличили время полевой работы, в сравнении с первой экспедицией 2015 года, используют снегоход для охвата большей зоны поиска. При благоприятной погоде это позволит обнаружить больше образцов для исследований.

«Состояние метеоритов, найденных в Антарктиде, отличается от качества образцов, которые обнаруживают в горячих пустынях. Антарктида характерна уникальными условиями — стабильностью температур, отсутствием разрушительного воздействия влаги, — описывает Александр Пастухович. — Поэтому здесь, в природном „холодильнике“, не взаимодействуя ни с кислородом, ни с водой, метеориты надолго сохраняются в первоначальном виде и могут дать наиболее точные представления о происхождении и развитии Вселенной и Солнечной системы, о процессах, которые происходили 4,5 млрд лет назад и ранее».

Кроме того, подчеркивает Пастухович, после падения в 2013 году Челябинского метеорита, впервые обнаруженного и изученного метеоритной экспедицией УрФУ под руководством профессора Виктора Гроховского, остро встал вопрос об обеспечении глобальной астероидной безопасности. В случае возникновения астероидной угрозы знания о веществе, составляющем такие небесные тела, позволят оперативно определить, как наиболее эффективно устранить эту опасность.

Еще одна задача поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ — отобрать образцы «голубого льда» с разных участков и глубин антарктического ледника в научных интересах лаборатории криоастробиологии Петербургского института ядерной физики.

«В лаборатории блоки льда нагреют, талую воду отфильтруют и в сухом остатке, возможно, обнаружат частицы космической пыли. Предполагается, что, проходя через земную атмосферу, микроскопическая пыль не испытывает термальных нагрузок и поэтому сохраняет на своей поверхности все, что несет на себе из космоса. Таким образом, космическая пыль представляет особый интерес для астробиологов, занимающихся поиском следов космической жизни», — поясняет Александр Пастухович.

Работа поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в составе 67-й Российской антарктической экспедиции продлится до 25 ноября 2021 года.

ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Антарктике в интересах Российской Федерации. Сотрудники Российской антарктической экспедиции ведут мониторинг изменений природной среды на пяти круглогодичных станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. В летний период работы также ведутся на сезонных полевых базах Молодёжная, Дружная-4, Оазис Бангера, Русская и Ленинградская. РАЭ является преемницей Советской антарктической экспедиции, работавшей с 1956 года.

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