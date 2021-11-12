Конференция по искусственному интеллекту

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Герман Оскарович! Уважаемые друзья!

Как Герман Оскарович сказал, в зале у нас школьники находятся, но слушают нас и видят, и будут принимать участие и представители взрослой аудитории, профессионалы. Поэтому я хочу сейчас к ребятам обратиться: если вам покажется что-то скучноватым, прошу заранее меня простить, но я должен обратиться ко всем участникам нашей встречи.

Начну с общих вещей.

Технологии искусственного интеллекта, действительно, стали частью нашей жизни. Сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, передовой край научной, инженерной мысли. И важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь нашу планету, обеспечить её устойчивое развитие.

Очень ассчитываю, что все эти вопросы мы обязательно обсудим в рамках международной конференции Сбера, которая уже стала, как Герман Оскарович сказал, одной из главных глобальных площадок обсуждения темы искусственного интеллекта.

Я очень рад, что в нашей дискуссии сегодня принимают участие школьники – я с вас, уважаемые друзья, и начал – школьники и студенты из России и других государств. Вы уже создаёте новый технологический мир, вы уже это делаете своими руками, своей головой. Предлагаете интересные решения – с удовольствием, конечно, познакомлюсь с вашими проектами, которые вы представили на конкурс Сбера.

Но прежде всего хотел бы обратиться к Вам, Герман Оскарович, и поздравить Вас, весь ваш многотысячный коллектив со знаменательной, юбилейной датой. 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история Сбера. На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 миллионов клиентов.

Успешно выполняя свою ключевую миссию, вы активно и, главное, искренне, увлечённо продвигаете идеи технологического прогресса, и сами, используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека, показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всём мире.

Буквально на наших глазах возникает принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей. И задача уже не просто в том, чтобы вывести на рынок новый продукт, выстроить эффективные производственные и бизнес-модели. Главное сейчас – нацелить всю работу на интересы и потребности конкретного потребителя. Повторю: не товар или услуга, а именно человек становится в центр всех экономических процессов.

Такая трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу, систему государственного управления. И ключевую роль здесь, конечно, играют большие данные, искусственный интеллект.

Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире и выигрывает, выигрывает в глобальной конкуренции, и мы обязательно должны быть здесь среди лидеров – имею в виду нашу страну, Россию.

Продолжение следует.

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