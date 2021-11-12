Заседание Рабочей группы по физической культуре и спорту Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в Будапеште

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 ноября, под председательством директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта России Алексея Горбунова состоялось четвёртое заседание Рабочей группы по физической культуре и спорту Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. С венгерской стороны Рабочую группу возглавляет заместитель государственного секретаря по спортивным сооружениям и спортивным отношениям Петер Шарфалви.

В заседании Рабочей группы также принял участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Международной федерации текбола.

В развитие договорённостей, достигнутых в октябре 2021 года в ходе встречи Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, участники Рабочей группы обсудили предложение венгерской стороны по открытию в Будапеште представительства Европейской федерации самбо, а также подтвердили намерение по сотрудничеству, направленному на развитие текбола в России.

Участники заседания обменялись информацией об изменениях в области физической культуры и спорта, вызванных последствиями пандемии COVID-19, опытом по организации и проведению крупных международных спортивных мероприятий, обсудили возможности расширения сотрудничества между спортивными федерациями, а также подходы России и Венгрии в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Пресс-служба Минспорта России

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