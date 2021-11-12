Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космос12.11.2021 19:13

Завершился Всероссийский молодёжный конкурса «Космос»

Конкурс «Космос» направлен на создание условий для развития школьников и молодежи в сфере технических и естественных наук, в том числе профессиональном самоопределении в интересах ракетно-космической отрасли.

Для участников были организованы образовательно-интерактивные встречи, мастер-классы и инженерные практикумыс космонавтом Роскосмоса, Героем России Сергеем Рыжиковым и экспертами ракетно-космической отрасли.

Желающие смогли расширить свои знания об отечественной космонавтики, совершив видео экскурсии на ведущие предприятия ракетно-космической отрасли и космодром Восточный, узнать о работе Совета молодых ученных и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос» от председателя Совета Андрея Волынцева, а также поучаствовать в лекции о космическом образовании с начальником отдела Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Виктории Кожан и ознакомиться с онлайн-порталом «Ключ на старт. Космос для детей», благодаря которому можно получить актуальную информацию и новые знания о космосе.

В течении трех дней финалисты конкурса «Космос» в режиме онлайн в рамках9-т секций конкурса защищали свои проекты и исследовательские работы перед профессорами Технологического университета и специалистами предприятий ракетно-космической отрасли.

С успешным завершением конкурса ребят поздравили президент Технологического университета Татьяна Старцева, ректор университета Алексей Щиканов, лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, главный специалист Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Алексей Чувильский и заведующий кафедрой информационных технологий и управляющих систем университета Владимир Артюшенко.

Всего на конкурсе было представлено 60 проектов и исследований от участниковв возрасте от 12 до 18 лет со всей России и участника из Мексики.

По итогам конкурса победители были отмечены памятными наградами от Госкорпорации «Роскосмос», а 12 авторов лучших работ в качестве награды поучили сертификаты на участие в «Космическая смена» в одном из Всероссийских детских образовательных центров.

В этом году конкурсная программа проводилась по следующим тематическим направлениям: практическое ракетомоделирование; проекты ракетно-космической техники будущего; ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты); робототехника и электроника; алгоритмы. программные, архитектурныеи инфраструктурные решения; прикладная космонавтика и дистанционное зондирование Земли; космические исследования: демонстраторы и эксперименты; исследования космоса: астрономия, астрофизика; методическое обеспечение космического образования

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