Е. Зленко: Экодиктант может стать точкой отсчета для реализации образовательного стандарта в экологической сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Всероссийский Экодиктант – ежегодная проверка экологической грамотности. В 2021 году он пройдет с 14 по 21 ноября в России и за рубежом.

С каждым годом государство усиливает фокус на вопросах экологического просвещения. Президентом России Владимиром Путиным издан Указ о подготовке федеральной научно-технической программы в сфере экологии и климата. Еще более важны такие общественные инициативы, как народный проект Экодиктант, который не только повышает ценность экологических знаний, но и в будущем может стать точкой отсчета для реализации образовательного стандарта в этой сфере.

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Такое мнение выразила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвящённой проведению Всероссийского Экодиктанта.

Сенатор также отметила, что в 2021 году проект приобрел статус международного. «У экологической культуры нет гражданства. Судьба планеты и окружающей среды находится в руках неравнодушных. В этом смысле Экодиктант размывает границы и повышает уровень знаний в экологической сфере», – отметила Елена Зленко.

О важности международного формата Экодиктанта высказался член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Он отметил, что сейчас большую часть природоохранной повестки занимает декарбонизация и борьба с изменением климата. «Экодиктант – интерактивная форма проверки экологических знаний как бытового уровня, так и мирового. Такие знания по крупице формируют экокультуру граждан, представителей органов власти, крупных корпораций. А вслед за этим нас ждут успехи в защите окружающей среды, «озеленении» топливно-энергетического комплекса», – добавил сенатор.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие», эколог Наталья Соколова рассказала, как проходит финальная подготовка проекта в новом, международном статусе. К организации площадок активно подключились посольства России в государствах всех континентов. Вместе с россиянами свои знания о природе проверят жители стран СНГ, Бразилии, Дании, Венгрии, Северной Македонии, Мьянмы, Индии, Индонезии, Мексики, Египта, США, Афганистана и других государств.

«Ожидается, что в этом году участников прибавится. По предварительным прогнозам, в Экодиктанте примут участие свыше 3,5 миллионов человек. Преимущество нашего Экодиктанта – в приобщении к экологическим знаниями сразу и власти, и бизнеса и общества. Только так, сообща, мы сможем приблизиться к реализации целей устойчивого развития, научить каждого ресурсо- и энергосбережению, внедрить в быту и во всех отраслях промышленности принципы цикличной экономики, гарантировав пригодную для комфортной жизни планету будущим поколениям», – добавила Наталья Соколова.

Представители Совета Федерации отметили, что для зарубежных участников вход на онлайн-площадку проекта – портал Экодиктант.рус – будет доступен через домен ecodiktant.info. Там же можно будет узнать и информацию об организованных офлайн-площадках. В числе участников проверки экологических знаний организаторы ждут всех: школьников и студентов, представителей федеральных и региональных органов власти, сотрудников крупнейших корпораций, экологов, волонтеров, артистов, телеведущих, спортсменов.

Организаторы уверены, что международный формат Экодиктанта найдет отклик как среди россиян, которые уже в прошлом году активно включились в проверку экологических знаний, так и среди жителей других стран.

Организаторами Всероссийского экологического диктанта выступают АНО «Равноправие», Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Инициатива реализуется при поддержке четырёх комитетов Совета Федерации: Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета СФ по науке, образованию и культуре, Комитета СФ по социальной политике, Комитета СФ по международным делам.

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