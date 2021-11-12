«Газпром» и VNG обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления VNG AG Ульфа Хайтмюллера.На встрече были рассмотрены ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа. Стороны договорились проработать возможность продления контракта на поставку газа на долгосрочной основе и увеличения контрактного объема.Отдельное внимание было уделено климатическим целям Европы. Отмечена важность использования природного газа для их достижения, в том числе при производстве водорода.

Справка

1 января — 11 ноября 2021 года «Газпром», по предварительным данным, поставил в Германию 45,7 млрд куб. м газа — на 20,6% (на 7,8 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2020 года (37,9 млрд куб. м).

В сферу деятельности VNG AG входят импорт природного газа, его подземное хранение и снабжение потребителей восточных федеральных земель Германии, включая Берлин. Штаб-квартира компании находится в Лейпциге, Германия.

В 2013 году «Газпром» и VNG подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, действующее до конца 2029 года.

«Газпром» и VNG на паритетных началах реализуют совместный проект — ПХГ «Катарина». Ко времени выхода ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объем хранилища достигнет примерно 650 млн куб. м, мощность по отбору — 26 млн куб. м в сутки.

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