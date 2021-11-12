Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#ВКД#наука12.11.2021 12:36

В ЦПК отработали уникальную методику подготовки к ВКД

Летом 2022 года во время 67-й экспедиции на Международную космическую станцию российским космонавтам предстоит выполнить перенос радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» при помощи робота-манипулятора ERA. Этот радиатор необходим для снятия дополнительных тепловых нагрузок с модуля «Наука» во время проведения научных экспериментов. Перенос конструкции будет осуществляться в открытом космосе под контролем двух космонавтов, в задачу третьего члена экипажа входит управление манипулятором.

Раньше сложность заключалось в том, что смоделировать и отработать весь процесс целиком, было невозможно. Ко внекорабельной деятельности космонавты готовятся под водой в рамках испытаний гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, к управлению манипулятором — на тренажере «Дон-ERA», расположенном в другом здании ЦПК.

Создание отдельных каналов связи, совмещение циклограмм, разработанных для разных тренажеров, создание новой методики проведения тренировок, обеспечение визуализации действий, которые будут происходить в открытом космосе, − специалисты ЦПК провели огромную работу для того, чтобы космонавт на тренажере «Дон-ERA» мог взаимодействовать со своими коллегами во время их подводного погружения.

Основной экипаж МКС-67 первым отработал новый механизм совместной деятельности по выполнению конкретной задачи, связанной с переносом радиатора. Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев находились под водой в гидролаборатории, а Сергей Корсаков — за пультом на тренажере «Дон-ERA». Действия экипажа координировали специалисты разных управлений ЦПК.

«Инструкторы постоянно взаимодействуют друг с другом. У них есть отдельная линия связи, позволяющая напрямую решать все вопросы, синхронизировать действия космонавтов в гидролаборатории и на тренажере «Дон-ERA», − рассказал инструктор управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Валерий Несмеянов.

На отдельном мониторе можно увидеть передвижение манипулятора в «открытом космосе», и это тоже очень важный момент.

«Экипаж подтвердил высокую эффективность совместной тренировки и очень высокое качество моделирования реальной ситуации. Работа увенчалась успехом. Все специалисты, в том числе и из РКК „Энергия“ (входит в состав Госкорпорации „Роскосмос“), получили уникальную информацию для обеспечения конкретного выхода в открытый космос», − отметил Валерий Несмеянов.

Впервые в истории ЦПК удалось отработать механизм решения общей задачи космонавтами, находящимися на разных объектах. Причем, когда одна часть экипажа — в особых условиях, то есть под водой. Подобные испытания планируют проводить в течение трех недель.

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