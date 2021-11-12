В СФ обсудили правила маркировки молочной продукции средствами идентификации

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание на эту тему прошло совместно с Администрацией Краснодарского края.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края и член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Лисовский провели совещание совместно с Администрацией Краснодарского края на тему «По разъяснению правил маркировки молочной продукции средствами идентификации».

Смотрите также

В заседании принял участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Алексей Кондратенко подчеркнул, что вопрос о маркировке молочной продукции, находится на особом контроле у Председателя Совета Федерации. «Вопрос чрезвычайно чувствительный для предприятий молочной промышленности и нам необходимо не допустить сбоев в их производственном процессе. Этот вопрос важен как для Краснодарского края, так и для всех регионов России», — отметил сенатор.

Законодатель обратил внимание, что этот вопрос уже рассматривался на заседании профильного Комитета с участием Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, профессиональными и отраслевыми союзами. «По итогам заседания было принято решение о необходимости проведения ряда совещаний в регионах в целях разъяснения правил маркировки молочной продукции средствами идентификации для устранения проблем при ее внедрении в текущем году. Первое такое совещание было проведено в Краснодарском крае в феврале этого года и сегодня продолжаем эту работу», — проинформировал сенатор.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

1 из 6

Алексей Кондратенко

2 из 6

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

3 из 6

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

4 из 6

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

5 из 6

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

6 из 6

Он напомнил, что в конце декабря прошлого года завершен эксперимент по маркировке готовой молочной продукции и в настоящее время приняты все нормативные правовые акты, обеспечивающие поэтапное введение ее обязательной маркировки.

«Однако еще есть вопросы, требующие решения. Например, важно решить вопрос предоставления необходимых мер государственной поддержки предприятиям молочной отрасли путем введения субсидий на компенсацию затрат при введении обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, этот вопрос рассматривался в рамках «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации в марте текущего года на тему «О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». По его итогам были даны соответствующие рекомендации Правительству и федеральным органам исполнительной власти, идет работа по их реализации.

«На сегодняшний день нам необходимо предпринять все необходимые меры по реализации очередного этапа внедрения маркировки с 1 декабря 2021 года, который обяжет наносить средства электронной идентификации на молочные продукты сроком годности 40 дней и менее, а также фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы».

Как считает Алексей Кондратенко, этот этап внедрения маркировки приведет к вовлечению в процесс средние и малые предприятия молочной отрасли, которые в основном ранее не наносили средства электронной идентификации на свою продукцию. «Это потребует повышенного внимания к данным формам хозяйствования, так как им гораздо труднее учесть технологические процессы новой системы», — добавил он.

Сенатор выразил надежду, что сегодняшнее обсуждение поможет выработать решения по обеспечению внедрения маркировки молочной продукции на максимально комфортных для ее производителей условиях и недопущению нанесению им ущерба. «Особое внимание необходимо уделить малым формам хозяйствования», — подчеркнул парламентарий.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Россельхознадзора, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, субъекты Российской Федерации.

MIL OSI