Source: Russia – Council of the Federation

Проект в очередной раз доказал свою ценность и востребованность в регионах и различных отраслях, заявил А. Майоров.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в режиме видеоконференции подвел итоги III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

Третий конкурс состоялся. Несмотря на сложности этого года, количество заявок на участие в Конкурсе увеличилось. 291 заявка из более 300 была одобрена к участию в результате оценки экспертов и онлайн-голосования

«Третий конкурс состоялся. Несмотря на сложности этого года, количество заявок на участие в Конкурсе увеличилось. 291 заявка из более 300 была одобрена к участию в результате оценки экспертов и онлайн-голосования», – отметил Алексей Майоров.

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При этом он уточнил, что в этом году оценивались проекты, реализованные в 2020 году. «Мы получили много положительных откликов от руководства Совета Федерации, представителей федеральных органов власти. Конкурс в очередной раз доказал свою ценность и востребованность в регионах и различных отраслях», — заявил глава Комитета СФ.

По его словам, в настоящее время на глобальном и национальном уровнях отмечен тренд на активное развитие природоохранной политики. Это касается и хозяйствующих субъектов, и региональных органов власти. Вместе с тем, сформирован активный запрос населения на качество окружающей среды и экологическое благополучие территорий проживания, подчеркнул Алексей Майоров.

Сенатор высказал уверенность в том, что экологическая трансформация бизнеса может стать одним из главных драйверов развития экономики страны, международной кооперации, налаживания взаимовыгодного политического и экономического взаимодействия.

При этом парламентарий напомнил, что в указах Президента РФ, а также в Послании Федеральному Собранию обозначены амбициозные природоохранные цели и задачи для регуляторов и корпоративного сектора: экологическая модернизация топливно-энергетического комплекса, декриминализация лесной отрасли, декарбонизация добывающей промышленности. Сформированы актуальные вызовы на глобальном уровне, а также климатическая повестка и новое углеродное регулирование.

«Нацпроект «Экология», который реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, уже прошел свой экватор. Сегодня мы планируем работу по реализации национальных целей развития нашей страны до 2030 года», — сказал сенатор.

Все вышеуказанные задачи, считает законодатель, формируют потребность в проектах, которые доказали свою эффективность и демонстрируют потенциал для дальнейшего развития и тиражирования. Цель Конкурса — оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в выявлении наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов.

Алексей Майоров подвел итоги III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Алексей Майоров подвел итоги III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Алексей Майоров подвел итоги III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Алексей Майоров

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Алексей Майоров подвел итоги III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Подведение итогов III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Алексей Майоров

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Алексей Майоров

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«Наш приоритет сегодня — построение эффективной нормативно правовой базы для развития низкоуглеродной энергетики при сохранении и гармоничном развитии добывающей промышленности и экономики регионов, сельского хозяйства, электрификации транспортной отрасли, развития зелёного финансирования, разработки образовательных программ, снижения негативного воздействия промышленных производств», — сказал Алексей Майоров.

«Наш Конкурс повышает внимание к реализации мероприятий Нацпроекта «Экология», стимулирует предпринимательское сообщество к активному включению в решение природоохранных задач», — сказал сенатор. Он обратился к коллегам в федеральных и региональных органах власти — выявлять, демонстрировать, поддерживать и тиражировать такие проекты по всей стране.

Алексей Майоров подчеркнул, что Конкурс реализуется в сотрудничестве с Федеральными органами исполнительной власти. Проект поддержали коллеги из Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ России, Правительства Москвы, АНО «Национальные приоритеты», — подчеркнул Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ поблагодарил Оргкомитет конкурса и всю его команду. Алексей Майоров напомнил, что организаторами Конкурса являются Ассоциация «Надежный партнер» и Российское экологическое общество.

Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов обратил внимание на широкую географию проведения конкурса: в нем участвуют более 50 субъектов Федерации. «Нам необходимо наращивать усилия по тиражированию лучших проектов в природоохранной сфере», – сказал он.

Замминистра также сообщил, что по итогам конкурса Министерство окажет поддержку некоторым проектам-победителям.

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кубальчевского, «Надежный партнер — Экология» — один из самых крупных экологических конкурсов. «Наши предприниматели имеют возможность завить о своих природоохранных проектах на всю страну», — подчеркнул он.

В мероприятии приняли участие председатель правления Российского экологического общества Рашид Исмаилов, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, бизнеса, эксперты в области экологии, лауреаты конкурса.

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