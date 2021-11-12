В Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная проекту пензенских добровольцев «По следам забытых усадеб»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозицию открыла Ю. Лазуткина.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области открыла в верхней палате парламента фотовыставку, посвященную проекту пензенских добровольцев «По следам забытых усадеб».

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Сенатор отметила, что фотографии рассказывают о четырехлетней истории развития регионального проекта. Представлены уникальные кадры усадеб Пензенской области, фотохроника с молодёжных акций и мероприятий.

«Добровольцы спасают памятники истории и культуры, храмовые и дворянские комплексы в бывших усадьбах Голицыных, Суворовых, Куракиных, Араповых и других известных династий. Они расчищают объекты культурного наследия, восстанавливают исторические факты и делятся этой информацией в онлайн-формате», — сказала Юлия Лазуткина.

По ее словам, благодаря проекту удалось не только привлечь внимание к разрушенным памятникам, но и найти инвесторов, которые приобретают усадебные комплексы для реставрации. «К целому ряду достопримечательностей уже проведена хорошая дорожная сеть, улучшена транспортная доступность для туристов».

Руководитель проекта Максим Костюшин рассказал, что за годы реализации инициативы в акциях приняли участие несколько тысяч человек. «Мы стараемся сделать мероприятия интересными и познавательными для молодежи», — добавил он.

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