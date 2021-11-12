В Совете Федерации обсудили правовое обеспечение развития системы казачьего образования в стране

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провели И. Рукавишникова и С. Михайлов.

«Круглый стол» на тему «О правовом обеспечении развития системы казачьего образования в Российской Федерации» состоялся в верхней палате парламента. Мероприятие провели первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов. МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края

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Ирина Рукавишникова отметила, что тема развития казачьего образования актуальна практически для всех субъектов РФ. В большей или меньшей степени работа в этом направлении ведется в 84 регионах, исключение составляет только Чукотский автономный округ.

«Важность этого направления развития российской системы образования актуализировалась с принятием Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы», — сказала сенатор.

«В настоящее время в стране функционируют более двух с половиной тысяч образовательных организаций, реализующих казачий компонент на уровне начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования. В них обучаются более 262 тысяч человек. Действует 29 казачьих кадетских корпусов, которые расположены в 15 субъектах Российской Федерации», — сообщила сенатор. Кроме того, система высшего образования с казачьим компонентом представлена 18 вузами.

Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Сергей Михайлов

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Дмитрий Перминов

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова рассказала, что регионами-лидерами в сфере казачьего образования выступает Ростовская область, которую сенатор представляет в Совете Федерации, а также Краснодарский край. Оба региона имеют богатые культурно-исторические традиции российского казачества.

Вместе с тем, добавила парламентарий, есть насущные проблемы и задачи, которые необходимо решать на федеральном уровне. Отсутствие концептуальных основ, а также конкретных нормативных документов в этой области существенно тормозит становление и развитие системы казачьего образования, препятствует налаживанию качественного учебно-образовательного и воспитательного процессов.

Сергей Михайлов в своем выступлении отметил, что необходимо определить общие подходы, разработать единую концепцию в вопросе правового обеспечения развития системы казачьего образования. «Речь идёт о процессе становления казачьего компонента в системе не только высшего, но и дошкольного, среднего образования. Важно соответствовать поставленной цели формирования системы компетенций у учащихся и студентов, основанных на понимании традиций, истории и культуры российского казачества», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что в настоящее время в регионах России достаточно разный уровень реализации казачьего образовательного компонента. Сергей Михайлов привел в качестве примера Забайкальский край, который сенатор представляет в Совете Федерации. Там действуют всего две казачьи школы, и в 17 образовательных организациях открыты казачьи классы, в отличие от Краснодарского края и Ростовской области, где уровень казачьего образования значительно выше.

«Считаю, что так не должно быть. Поэтому важно совместно найти пути решения этого вопроса, и привести в целостную систему казачье образование по всей России», — подчеркнул парламентарий, добавив, что одновременно необходимо заниматься вопросом подготовки и переподготовки преподавателей и воспитателей в данном направлении.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина отметила, что развитию казачьего образования в высшей школе уделяется большое внимание, в регионах выстраивается система образовательных организаций, реализующих казачий компонент.

В дискуссии приняли участие сенаторы Российской Федерации, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова, ректор Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Сергей Чеботарев, представители Федерального агентства по делам национальностей, органов государственной власти ряда субъектов РФ, казачьих общественных объединений.

С учетом предложений, высказанных участниками «круглого стола», будут подготовлены рекомендации в адрес уполномоченных федеральных органов власти.

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