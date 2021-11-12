А. Кислов: Бюджет Самарской области сформирован в интересах людей и нацелен на развитие региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Самарской Губернской Думы.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Самарской Губернской Думы. На мероприятии был принят в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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Сенатор отметил, что главный региональный финансовый документ сочетает в себе две ключевые вещи: он позволяет сохранить ярко выраженную социальную направленность, но при этом в нем заложены серьезные возможности для дальнейшего развития Самарской области и решения стратегических задач.

«В первую очередь, проект бюджета является социально ориентированным и сформирован в интересах людей. Это первичная задача, поставленная губернатором Дмитрием Азаровым. На социальные отрасли экономики планируется направить 60 процентов от всего объема расходов, это внушительная сумма — почти 114 миллиардов рублей. Вместе с тем, мы понимаем, что без движения вперед невозможно решать стоящие перед регионом задачи, связанные с созданием условий для опережающего развития», — сказал Андрей Кислов.

Сенатор особо отметил важность того, что по итогам общественного обсуждения были учтены предложения по изменениям в бюджете. По его мнению, глава региона при поддержке общественности и совместно с Губернской Думой нашли сбалансированный вариант, который гармонично сочетает в себе четкую социальную направленность и потенциал для роста.

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