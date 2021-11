Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Spotkanie Prezydenta z żołnierzami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji

Source: President of Poland in English

W piątek, 12 listopada 2021 r., o godz. 15.00 w 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z żołnierzami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji w związku z działaniami prowadzonymi obecnie na granicy z Białorusią.

Podczas spotkania planowana jest wypowiedź Prezydenta RP dla mediów.

* * *

