Утверждена программа метрологического обеспечения производственной деятельности «Газпрома» в 2022–2026 годах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 ноября 2021, 16:45

Правление утвердило Комплексную целевую программу метрологического обеспечения производственно-технологических процессов ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы.

Отмечено, что одна из основных задач метрологической службы «Газпрома» — обеспечивать точность и достоверность измерений объема газа в процессе его транспортировки. Из года в год эта задача успешно решается за счет системной реализации комплекса технических мероприятий — например, по оснащению газоизмерительных станций современным высокоточным оборудованием.

Среди ключевых мероприятий программы — завершение в 2023 году проекта расширения Уральского регионального метрологического центра. В состав нового комплекса войдет Государственный первичный специальный эталон расхода природного газа высокого давления.

Это первая в России площадка для испытаний, поверки и калибровки приборов измерения объемного расхода газа (расходомеров) при его прокачке по магистральным газопроводам под давлением от 0,1 до 10 МПа. Проверить и скорректировать работу приборов смогут все заинтересованные компании топливно-энергетического комплекса.

В числе других направлений работы «Газпрома» в сфере метрологии — строительство, реконструкция и техническое перевооружение инфраструктуры для измерения расхода газа на объектах Единой системы газоснабжения России.

Профильным подразделениям поручено использовать программу в качестве основы для формирования годовых и среднесрочных инвестиционных программ ПАО «Газпром» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов метрологического обеспечения.

Справка

В настоящее время в «Газпроме» действует комплексная целевая программа на 2017–2021 годы.

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 ПАО «Газпром» и Министерство промышленности и торговли РФ подписали Дорожную карту на 2019–2024 годы по созданию Государственного первичного специального эталона расхода природного газа высокого давления. Это технологическая установка, предназначенная для передачи эталонного значения единицы расхода газа на расходомеры на высоком давлении.

Согласно документу, разработку технической документации, изготовление и утверждение эталона обеспечивает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Управление информации ПАО «Газпром»

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