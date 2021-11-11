Т. Гигель: Программа «Десятилетие детства» позволит комплексно рассмотреть предложения в сфере воспитания и образования детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в совещании по подготовке Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы и перспективы».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета проведения мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в режиме видеоконференции приняла участие в рабочем совещании по подготовке III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы и перспективы».

Сенатор также является членом рабочей группы «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства

Программа «Десятилетие детства» — важный и актуальный организационный инструментарий на современном этапе по вопросам сохранения здоровья детей российских регионов, обеспечения семейного благополучия

Парламентарий отметила, что программа «Десятилетие детства» — важный и актуальный организационный инструментарий на современном этапе по вопросам сохранения здоровья детей российских регионов, обеспечения семейного благополучия, всестороннего развития, образования и воспитания детей, других аспектов, связанных с развитием и становлением ребенка. Она также отметила важность и актуальность проведения Всероссийской конференции.

Татьяна Гигель считает, что конференция позволит проанализировать то, что реально сделано на сегодняшний день по данной программе, и подвести итоги всей деятельности, осуществляемой в рамках Десятилетия детства. Она даст возможность найти новые пути, методы, формы, подходы, инструментарии и технологии в направлении комплексного развития и становления детей в нашей стране.

По мнению сенатора, конференция становится площадкой для реального общения всех, кто осуществляет свою деятельность по программе «Десятилетие детства» в нашей стране и позволяет комплексно рассмотреть инновационные предложения политиков, ученых, педагогов, медиков и специалистов по различным направлениям в области здравоохранения, образования, воспитания и общего становления и развития ребенка как личности».

Татьяна Гигель надеется, что по итогам дискуссий будут выработаны обоснованные рекомендации для дальнейшей работы.

В мероприятии принял участие руководитель рабочей группы «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства, декан факультета педагогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Басюк.

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