Российские и таджикские парламентарии обсудили состояние и перспективы совершенствования миграционного законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся «круглый стол» профильных комитетов Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли.

В целях подготовки к VII Межпарламентскому форуму «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялся «круглый стол» комитетов СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по международным делам и по социальной политике совместно с комитетом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности.

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В режиме видео-конференц-связи парламентарии обсудили вопросы миграционного взаимодействия Таджикистана и России, его состояние и перспективы совершенствования.

Модераторами мероприятия выступили первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Рахмон Дилшод Сафарбек.

В работе «круглого стола» приняли участие председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместители председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области и Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Артем Шейкин. ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области

Как отметил в начале заседания Владимир Полетаев, темы миграционного взаимодействия постоянно находятся в центре внимания законодателей России и Таджикистана, поскольку вопросы трудящихся мигрантов актуальны для отношений двух стран.

В России принимаются законы, направленные на совершенствование учета трудящихся иностранных граждан

«В России принимаются законы, направленные на совершенствование учета трудящихся иностранных граждан», — сказал парламентарий.

Владимир Полетаев подчеркнул, что миграционное законодательство будет трансформироваться с учетом интересов граждан в условиях цифровизации.

По словам Рахмона Дилшода Сафарбека, межпарламентские связи двух стран характеризуются высоким уровнем доверия, а таджикистанские законодатели высоко ценят совместную с российскими коллегами работу, среди которой выделяется миграционная сфера.

В ходе работы обсуждены вопросы состояния миграционного учета, реадмиссии, социального страхования трудовых мигрантов, совершенствования их правового статуса и членов их семей, а также состояние договорно-правовой базы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в миграционной сфере.

«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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Владимир Полетаев

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«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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Андрей Клишас

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«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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Артем Шейкин

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Сергей Аренин

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Юрий Валяев

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«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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Александр Карелин

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«Круглый стол» на тему «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования»

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Артем Шейкин

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Владимир Полетаев

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Владимир Полетаев

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Участники «круглого стола» заслушали доклады и сообщения представителей профильных министерств и ведомств двух стран.

Как заявил Владимир Полетаев, подводя итоги заседания, намечен достаточно большой круг вопросов для дальнейшей совместной работы.

«Предложения, высказанные в ходе «круглого стола» и отвечающие интересам обеих сторон, будут включены в итоговый документ VII Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», — сказал российский законодатель.

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