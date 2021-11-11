Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 ноября 2021, 16:55

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года.

Отмечено, что «Газпром» продолжает работу, направленную на обеспечение надежного газоснабжения потребителей региона.

На завершающем этапе находится расширение магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. В настоящее время сварено, уложено и засыпано 376 км из 390,8 км линейной части (с учетом резервных ниток и подводных переходов). Строительно-монтажные работы планируется закончить до конца текущего года.

С вводом участка в эксплуатацию «Газпром» создаст условия для развития газоснабжения и газификации на территории края, а также для переподключения потребителей газа от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит «Газпрому»).

Одновременно «Газпром» в 2021 году приступил к проектированию инфраструктуры, которая позволит переподключить к газопроводу «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» отводы от «Оха — Комсомольск-на-Амуре» на участке от г. Оха до п. Октябрьский.

Вопрос о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года будет внесен на рассмотрение Совета директоров «Газпрома».

Справка

«Газпром» и Хабаровский край реализуют программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 5,49 млрд руб. — в 3,2 раза выше уровня вложений в предыдущем пятилетнем периоде — 2016–2020 годах. Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов, 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций.

Управление информации ПАО «Газпром»

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