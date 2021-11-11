Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#НПО Лавочкина#Луна-2511.11.2021 14:13

Разгонный блок «Фрегат» для запуска «Луны-25» доставлен на Восточный

На космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска российской автоматической межпланетной станции «Луна-25». Он был транспортирован авиационным транспортом и прибыл на территорию космодрома в ночь с 9 на 10 ноября 2021 года. В четверг, 11 ноября, в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов начались операции по перекладке разгонного блока и его перевода в режим хранения.

Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») используется в составе ракет-носителей среднего класса и обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли.

Космический проект «Луна-25» создаётся с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учётом опыта предыдущих лунных экспедиций НПО Лавочкина. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

Реализация космической экспедиции «Луна-25» является важным шагом в освоении космического пространства, она позволит подняться на качественно новый уровень в исследованиях Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле.

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