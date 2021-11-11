Профильный Комитет СФ в рамках работы над проектом бюджета обсудил поправки в раздел «Межбюджетные трансферты»

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание А. Артамонов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам обсудил вопрос о поправках по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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Заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Дарья Хворостухина представила информацию о поправках к указанному разделу, подготовленных Правительством РФ.

По ее словам, предлагается, в частности, перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств в связи с уточнением мероприятий программ социально-экономического развития Республики Мордовия, Астраханской области, Республики Марий Эл и Норильска. «Также предусмотрено выделение средств в размере 500 миллионов рублей на субсидии на хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Арктики в соответствии с поручением Председателя СФ Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Кроме того, предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие инфраструктуры центров экономического роста регионов Дальнего Востока в размере 14,6 миллиардов рублей за счет зарезервированных средств и две отдельных дотации – Крыму и Севастополю – на сбалансированность в объеме 22,6 миллиарда рублей. Также представлено распределение трех дотаций — на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности по заработной плате и бюджетам ЗАТО», — сказала она.

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В ходе обсуждения Анатолий Артамонов затронул тему межбюджетных отношений. По его словам, важно стимулировать заинтересованность регионов в расширении доходной базы, развитии региональной экономики. Парламентарий полагает, что нужно идти по пути расширения прав регионов в управлении собственными средствами и в том, чтобы у регионов появлялся интерес к преумножению этих средств. «Бюджет должен иметь стимулирующий эффект», — подчеркнул сенатор.

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