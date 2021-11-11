Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК#НПО Лавочкина#Космодромы#Гвианский космический центр11.11.2021 13:32

Продолжается подготовка к пуску ракеты «Союз-СТ» во Французской Гвиане

На комплексе запуска «Союз» в Гвианском космическом центре продолжаются работы в рамках 26-й пусковой кампании. В настоящее время в монтажно-испытательном корпусе специалисты организаций Госкорпорации «Роскосмос» провели работы по сборке ракеты-носителя «Союз-СТ» в «пакет» первой и второй ступени, проводятся пневмовакуумные испытания двигательных установок.

На заправочной станции специалисты Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили заправку окислителем баков разгонного блока «Фрегат» и ведут подготовку к заправке горючим.

Специалисты ЦЭНКИ проводят работы по подготовке систем и агрегатов комплекта технологического оборудования стартового комплекса к приёму ракеты-носителя. Все работы, выполняемые российскими специалистами на техническом и стартовом комплексах Гвианского космического центра, ведутся в соответствии с графиком.

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