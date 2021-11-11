Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#НЦ ОМЗ#Орбитальные группировки#ДЗЗ11.11.2021 16:42

Продолжается активный мониторинг зон ЧС

Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса — незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга планеты, помогающий использовать и управлять ее ресурсами. Современные технологии ДЗЗ находят применение практически во всех сферах нашей жизни. Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ холдинга «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки.

Основная деятельность НЦ ОМЗ осуществляется в рамках Федеральной космической программы Российской Федерации, положений о взаимодействии с потребителями космической информации и соглашений Роскосмоса с иностранными космическими агентствами. 28 августа 2013 года Роскосмос присоединился к деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. Для обеспечения его участия в деятельности Международной Хартии, на базе НЦ ОМЗ был создан специализированный Центр Роскосмоса по взаимодействию с Хартией и МЧС России.

В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий. Так, с 4 по 11 ноября 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Место крушения воздушного судна в Иркутской области;

ледокол в Антарктиде;

место срыва судна с якорной стоянки в Приморском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в отчетный период мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций не осуществлялся. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг вулкана Этна в Италии;

мониторинг последствий обрушения здания в Нигерии;

мониторинг природных пожаров в Еврейской АО;

мониторинг вулканической активности в Сахалинской области.

Всего в отчетном периоде в МЧС России переданы российские данные ДЗЗ в объеме около 276 тысяч квадратных километров (42 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные ДЗЗ в объеме 47 тысяч квадратных километров (2 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

При этом по заявкам, заведенным в результате поиска в СМИ новостных сообщений о природных и техногенных катастрофах по всему миру, получены российские данные космической съемки в объеме около 21 тысячи квадратных километров (8 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам в отчетный период российские данные ДЗЗ не передавались.

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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