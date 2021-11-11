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#Роскосмос#Воткинский завод11.11.2021 08:10

Предприятие Роскосмоса передало больницам свыше 250 тонн кислорода

Воткинский завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в период с июля по октябрь 2021 года передал в больницы региона более 250 тонн кислорода. Ранее руководство завода подписало соглашение с правительством Удмуртской Республики об оказании помощи местным медучреждениям, столкнувшимся с нехваткой медицинского кислорода в связи с увеличением заболеваемости Covid-19 в российских регионах.

В июле с просьбой о помощи к руководству Воткинского завода обратилось Министерство промышленности и торговли региона, и предприятие незамедлительно отозвалось на просьбу.Первая отгрузка состоялась 19 июля, и уже за первые десять дней было отгружено 36 тонн кислорода. Всего же за неполные четыре месяца цехом № 40 воткинского предприятия произведено и передано для нужд медиков более 264 тонн жизненно важного ресурса.

Перед поступлением в больницы сжиженный кислород проходит переработку из технического в медицинский в специализированной ижевской организации ООО «Технические газы». Соглашение, заключённое до конца года, при необходимости может быть продлено.

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Воткинский завод — одно из старейших предприятий России. Его трудовая биография началась 21 сентября 1759 года с первым ударом кричного молота. Свидетель четырёх веков — он всегда был в числе лучших заводов России, лидеров технического прогресса. «Первые», «единственные», «уникальные» — такие эпитеты не раз использовались для характеристики работников Воткинского завода и создаваемых ими изделий. Эти традиции сохраняются и сегодня.

Высокопрофессиональный коллектив предприятия, численность которого составляет около 11 000 человек, трудится эффективно и качественно. Успешная реализация долгосрочной кадровой политики и постоянная модернизация производства позволяют Воткинскому заводу выполнять государственные задания и заказы на производство наукоёмкой высокотехнологичной продукции производственно-технологического назначения для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, космической отрасли и научных исследований.

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